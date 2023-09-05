半年首次｜套現美團 轉吼金融股 400億北水湧港 連掃10日

內地樓市持續鬆綁利好市場氣氛，港股在9月首個交易日衝高，而連日掃貨的內地投資者雖然有趁機會獲利，但套現普遍為換馬，令昨日港股通繼續錄淨買額42.99億元，為連續10個交易日吸資，為今年3月下旬以來近半年首次，累計吸資額高達399.8億元。科技股成北水提款機，近日巨額吸資的美團(3690)遭淨沽出5.9億元，資金轉向中資金融股。
中港股昨齊衝高，恒生指數最高見18,899點，即一度升517點，收市仍升462點或2.5%，報18,844點；國企股指數跑贏報6,533點，走高201點或3.2%；恒生科技股指數報4,305點，揚125點或3%。收市後恒指換馬，主板成交額昨增至1,527億元。A股亦向上，上證綜合指數報3,177點，升1.4%；深圳成分指數報10,611點，漲1.4%。
倘以7月高位及8月下旬低位計出的黃金比率，大市下一個反彈阻力在18,967點的萬九關水平。
騰訊港股通連續走資8日
美團本來為近日北水掃貨的主要目標，截至上周四止9個交易日累計港股通淨買額逾28億元，唯昨日卻成最大沽貨目標。其他科技股亦遭拋售，騰訊控股(700)昨淨沽出2.16億元，連續8日錄淨沽出，累沽約12.7億元。
相反，中資金融股有資金流入，當中昨日急升6.7%的中國平安保險(2318)，獲3.7億元淨買額；而工商銀行(1398)及建設銀行(939)單計上海港股通，已分別淨吸資5.3億元及2.3億元。另外，中海油(883)亦有5.7億元資金淨流入。
內房集體飆 碧桂園重越1元
內地樓市政策再鬆綁，多個城市接連執行「認房不認貸」後首周一二手成交見活躍。內房股昨集體飆高，多隻股份更擺脫毫子股，包括融創中國(1918)大升34%，報1.26元；雅居樂(3383)大升13.5%，至1.01元；合景泰富(1813)急漲13.2%，至1.03元；昨收市後遭剔出藍籌的碧桂園(2007)成表現最好藍籌，全日漲14.6%或0.13元，報1.02元。
鬆綁超預期 中金薦保利物業
中金認為，內地短期為提升樓市需求方面的落地措施超預期，利好投資情緒及內房走勢，推薦保利物業(6049)、中海物業(2669)、綠城服務(2869)、萬物雲(2602)及碧桂園服務(6098)。不過高盛指，「認房不認貸」可令二手盤源上升，但在宏觀環境下，潛在買家仍不足，相信當局仍有需要注資內房以緩解房企財政壓力。該行內房首選中國海外(688)。