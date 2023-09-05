半年首次｜套現美團 轉吼金融股 400億北水湧港 連掃10日

內地樓市持續鬆綁利好市場氣氛，港股在9月首個交易日衝高，而連日掃貨的內地投資者雖然有趁機會獲利，但套現普遍為換馬，令昨日港股通繼續錄淨買額42.99億元，為連續10個交易日吸資，為今年3月下旬以來近半年首次，累計吸資額高達399.8億元。科技股成北水提款機，近日巨額吸資的美團(3690)遭淨沽出5.9億元，資金轉向中資金融股。

中港股昨齊衝高，恒生指數最高見18,899點，即一度升517點，收市仍升462點或2.5%，報18,844點；國企股指數跑贏報6,533點，走高201點或3.2%；恒生科技股指數報4,305點，揚125點或3%。收市後恒指換馬，主板成交額昨增至1,527億元。A股亦向上，上證綜合指數報3,177點，升1.4%；深圳成分指數報10,611點，漲1.4%。

倘以7月高位及8月下旬低位計出的黃金比率，大市下一個反彈阻力在18,967點的萬九關水平。

