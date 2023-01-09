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財經
2023-01-09 22:56:51

卓悅：與葉俊亨案無關 料春節營業額雙位數增

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卓悅：與葉俊亨案無關 料春節營業額雙位數增

卓悅又指，目前專注在「科技＋消費」的發展方向。(資料圖片)

卓悅控股(653)公布，關於前股東葉俊亨破產案，集團再澄清葉俊亨及鍾佩雲已於20202月起非集團主要股東，二人亦於2021629日起於集團沒有任何職務。有關葉氏家族3人的訴訟案件均與集團無關，亦不會對集團構成業務影響。

附屬合豐隆清盤遭提清盤

另外，集團附屬公司合豐隆早前遭債權人向法院提出清盤呈請，根據今日聆訊，高院頒令將合豐隆清盤。卓悅指，由於集團對合豐隆所有債務均無擔保責任，合豐隆董事皆與上市公司董事並無重疊，而且其營運一直與上市公司新業務無關，因此董事會深信，合豐隆清盤對公司及其他附屬公司目前的核心業務經營和財務狀況並無重大影響。

卓悅又提到，目前專注在「科技＋消費」的發展方向，並以「香港貓」、「美顏產業」、「卓悅科技」及「香港產業創新中心」作四輪驅動，積極發展電商平台、美容和醫美及應用科技等業務，促進集團及其他香港企業進行數字化轉型。同時卓悅全資附屬卓悅投資跟華潤資本旗下CR Capital Investment早前訂立有限合夥協議，保證卓悅資本穩健，繼續進行業務轉型。另外，最近香港恢復與內地通關，預期自由行旅客來港將會令香港零售業進一步復蘇，加上農曆新年將近，預料會為卓悅線上線下零售及美顏業務帶來刺激作用，集團有信心本年農曆新年營業額會較去年同期有雙位數增長。

集團去年616日起停牌，停牌前報0.119元。

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