卓慧思上台三星期 英國股債市值蒸發近4萬億

外地傳媒報道，自英國首相卓慧思（Liz Truss）上任以來，英國股票及債券市場總市值已蒸發逾5,000億美元，以最新的英國匯價計算，相當於約4萬億港元，她所推出的龐大得驚人的減稅方案令投資者信心盡失。

卓慧思上任時，英國經濟已面臨衰退，而她的新財政政策卻又引發通脹及借貸成本飆升的憂慮。計劃引發跨資產類別的全面拋售，嚴重程度令英鎊跌至紀錄新低，更令外界開始猜測英國央行或需採取緊急行動。

Hargreaves Lansdown資深分析員Susannah Streeter表示，由於對經濟前景和卓慧思政府政策方向等一系列的憂慮，令市場對英國信心遭受重創，只有收回方案才有可能明顯地重拾樂觀情緒，惟英國政府卻固執己見。她表示，英國債息將會進一步上升，抵銷許多因為減稅帶來的正面經濟影響。

卓慧思於9月5日獲確認為英國保守黨領袖以來，英國富時350指數總市值減少逾3,000億美元。同期，英國國債指數市值流失逾1,600億英鎊。10年期英國國債孳息率攀升逾1個百分點，2010年來首次升破4厘。

分析：只有收回方案才可重拾樂觀情緒

同一期間以英鎊計價的投資級債券市值流失290億美元，而英國企業佔比超過9成的英鎊計價垃圾債指標，其市值下降14億美元。由於債券持有人不少會持至到期，因此債券的拋售情況相對其他資產組別已較少。由於出口佔比重的英國富時100，今年以來下跌5%，雖然仍跑贏歐洲股市，但其領先表現9月大幅收縮，全年表現岌岌可危。有投資分析員認為，有別於以往較穩陣的做法，英國現在似乎變得狂野。