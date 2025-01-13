卓越合作夥伴——晉凱金融集團 晉凱金融集團 智慧引路 運籌帷幄

上市公司要擴展營運規模，必須仰賴專業可靠的金融諮詢機構，方能把握機遇。榮獲《卓越合作夥伴大獎》的晉凱金融集團，擁有立足金融市場豐富經驗的行業精英，能洞悉業界最新動態和趨勢。有別於市場上其他財務諮詢服務，晉凱金融的人才均為內部團隊而非外判合作模式，能有效在其專業領域中發揮所長，為客戶所設想，實踐「智慧引路‧運籌帷幄」的服務理念，提供一站式的企業融資、財務諮詢、資本市場規劃等服務。

團隊以精英人才為核心 晉凱金融集團有別於市場其他財務顧問的分判經營方式，自家團隊皆以精英人才為核心，不乏律師、會計師、銀行家、財顧專家以至生物科技博士，成員均來自國際大型律師事務所、四大會計師事務所和國營證券商。團隊在各自的範疇都擁有非常豐富的行業專業資格與實踐經驗，能夠洞悉行業最新動態和趨勢，捕捉先機。相比坊間其他外判操作，晉凱金融的團隊能夠一致面向企業客戶，有效為其提供適合公司發展的專業建議和解決方案。 憑着跨界別的頂尖金融精美及豐富的實踐經驗，能夠為客戶提供度身定制的企業融資、財務諮詢、資本市場規劃方案，包括在香港、美國、澳洲和新加坡等環球主要市場，提供IPO上市、發行債券、企業併購、項目融資，甚至生物科技投資等諮詢服務，以一站式解決客戶在執行上的困難及瓶頸，運用專業引領客戶共同成長。

無懼環球市況 業務持續增長 綜觀近年環球經濟放緩，投資氣氛低迷，連帶影響企業來港上市的意欲。然而晉凱憑着擁有多元化團隊，提供客製化的解決方案，如藉著更吸引的資產價值增加企業併購項目、美股強勢增加企業於當地IPO上市等，逆市下業務持續增長，辦公室規模在3年間擴大了三倍，可見集團對未來經濟充滿憧憬及信心。 隨着集團規模日益擴大，更積極吸納不同專業及行業人才，務求使團隊更加精益求精提供更全面的企業融資財務諮詢方案，以及資本市場規劃等服務；同時積極拓展不同地區的可能性，包括於深圳及美國開設分公司，以滿足不同客戶的需要。 集團又舉辦了多次財務諮詢分享活動，包括在香港及內地參與政府機構及不同組織所舉辦的財務投資分享，如2024年11月，榮幸邀請到廣西南寧市政府副市長率團到訪晉凱金融作出指導，並給予機會向內地分享香港的金融市場概要。集團更熱心公益，如慈善募捐活動、志願者服務等，並與非政府組織合作，共同推動社會公益事業的發展。 透過多元化的業務發展，期望晉凱金融能夠持續增長，為業界和香港資本市場注入更多的動力。