卓越合作夥伴——衛氏律師行 想客戶所想 急客戶所需 衛氏律師行 保駕護航

面對日新月異的經濟環境，上市公司須時刻迎合革新的法律與法規挑戰。而為個人客戶和企業給予最緊貼市場的法律意見，律師行確實扮演關鍵角色。多年來服務商業客戶，憑藉團隊豐富的金融市場知識、具備資深企業法律諮詢經驗，以及於中港以至海外擁有強大的法律網絡，衛氏律師行秉承「想客戶所想，急客戶之所需」的服務宗旨，榮獲傑出上市公司大獎籌委會頒發「卓越合作夥伴」大獎，實為對法律專業服務的重要肯定，對行業發展起了鼓舞作用。

想客戶所想 急客戶之所需

衛氏律師行成立十年，一直秉持著「想客戶所想，急客戶之所需」的宗旨，以誠懇務實態度和堅守專業精神，善用團隊積累多年的法律知識與實踐經驗，為客戶提供多元化的法律服務，應對各式各樣的業務需要。事務所專門服務商業客戶，譬如涉及企業的訴訟案件，配合監管機構與執法部門調查的法律諮詢，以至處理並協助內地企業在港執行裁決、跨區域企業的營運合規性、僱傭糾紛等，衛氏律師行皆有涉獵。由於法律服務並非「朝九晚五」，團隊必須隨時待命以應對客戶任何緊急需要，即使在周末、深夜或清晨，也可能需要處理案件，甚至跨地域提供服務。該服務模式猶如法律界的「急診室」，展現高度的責任感，難怪多年來深得客戶信任。