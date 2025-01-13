卓越合作夥伴——衛氏律師行 想客戶所想 急客戶所需 衛氏律師行 保駕護航

面對日新月異的經濟環境，上市公司須時刻迎合革新的法律與法規挑戰。而為個人客戶和企業給予最緊貼市場的法律意見，律師行確實扮演關鍵角色。多年來服務商業客戶，憑藉團隊豐富的金融市場知識、具備資深企業法律諮詢經驗，以及於中港以至海外擁有強大的法律網絡，衛氏律師行秉承「想客戶所想，急客戶之所需」的服務宗旨，榮獲傑出上市公司大獎籌委會頒發「卓越合作夥伴」大獎，實為對法律專業服務的重要肯定，對行業發展起了鼓舞作用。
想客戶所想 急客戶之所需
衛氏律師行成立十年，一直秉持著「想客戶所想，急客戶之所需」的宗旨，以誠懇務實態度和堅守專業精神，善用團隊積累多年的法律知識與實踐經驗，為客戶提供多元化的法律服務，應對各式各樣的業務需要。事務所專門服務商業客戶，譬如涉及企業的訴訟案件，配合監管機構與執法部門調查的法律諮詢，以至處理並協助內地企業在港執行裁決、跨區域企業的營運合規性、僱傭糾紛等，衛氏律師行皆有涉獵。由於法律服務並非「朝九晚五」，團隊必須隨時待命以應對客戶任何緊急需要，即使在周末、深夜或清晨，也可能需要處理案件，甚至跨地域提供服務。該服務模式猶如法律界的「急診室」，展現高度的責任感，難怪多年來深得客戶信任。
應對金融市場挑戰與機遇
衛氏律師行為企業提供常年法律及商業顧問服務的時候，深知要為企業創造價值，了解企業真正需要，協助他們業務走得更遠；當要為面對法律困境的客戶處理訴訟案件的時候，事務所則為客戶提供針對性的解決方案，為客戶爭取應有權益。然而在過去一年，全球經濟放緩令各行業面臨挑戰，企業對法律諮詢服務需求轉變，像公司間資金糾紛、違約、清盤、處理離岸公司相關的訴訟案件等增多；至於虛擬貨幣與資產市場在港蓬勃發展，伴隨不斷革新的法規，還有愈來愈多有意來港營商的企業，亦令事務所帶來嶄新機遇。有見及此，衛氏律師行一直保持進取與警惕，時刻留意法律動態，透過不斷學習，提升專業知識嘅廣度和深度，堅持為客戶提供專業而高效率的法律服務。除了為本港客戶之外，亦會服務來自世界各地的企業和相關管理層，保駕護航，透過連結中國內地和海外龐大的律師網絡合作，拓展服務領域。
培育法律後進 回饋社會
未來法律人才對行業持續發展至關重要，衛氏律師行的團隊不時參與義務法律諮詢，亦多年支持政府扶貧委員會舉辦的明日之星上游獎學金計劃，更擔任星伴同行師友計劃的人生嚮導，協助並啟發同學面對社會挑戰。事務所又曾組織其他法律界人士，合力編寫一本《法律小百科》，用於增進中學生的法律知識，推廣公民教育。展望未來，衛氏律師行會繼續努力，迎難而上，接受挑戰，捕捉新機遇。