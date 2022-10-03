南向港股通或引入人民幣計價 新世界：積極考慮加入人民幣股票交易

港交所計劃明年上半年推出雙幣股票市場莊家機制，財經事務及庫務局局長許正宇在立法會財經事務委員會會議上表示，政府今年內亦將修訂法例，豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅，改善人民幣計價股票流動性，以及收窄與港元計價股票間的價差問題。

許正宇表示，政府目前積極與發行人溝通，並獲得廣泛支持，特別是南向「港股通」日後可能引入人民幣計價，進一步刺激人民幣投資需求，對發行人而言提供很大參與誘因。

他表示，目前人民幣櫃檯流動性較低，同一證券的港幣及人民幣櫃檯間存在價差，影響投資者參與人民幣櫃檯的意欲，因此，由證監會、港交所及金管局組成的工作小組建議設立雙幣股票市場莊家機制，透過向現時流動性較低的人民幣櫃檯提供持續報價及回應報價，便利投資者在所需價格進行買賣。

新世界（017）表示支持，認為有關議將提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，有利於推動人民幣證券發行和交易，提升投資者參與人民幣股票交易櫃檯的意欲。

鄭志剛：有利深化離岸人民幣市場的流動性和深度

新世界集團表示，將積極探索在港新增人民幣股票交易櫃檯，以交易新世界股票的可能性，並考慮在立法建議獲得通過，及相關交易結算規則和機制準備就緒後，落實設立有關人民幣股票交易。集團亦對於政府積極推動更多上市發行人新增人民幣股票交易櫃檯，同時與與內地機構商討允許在港股通增加此類交易櫃檯，感到鼓舞。

新世界行政總裁鄭志剛表示，支持政府推動香港離岸人民幣業務的發展，相信有關安排可便利內地投資者未來以人民幣參與港股通，有利深化離岸人民幣市場的流動性和深度，亦是進一步推動人民幣證券發行和交易，助力推展人民幣國際化的重要一環。