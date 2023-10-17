南水走資｜救市無阻外資撤A股

內地自7月底以來接連出招救經濟及內房，近日手影更伸展至股市，繼上周「國家隊」匯金入股四大行後，周末中證監再收緊借貨沽空。不過中港股昨續沉底，深圳成分指數及深證創業板指數均創3年低，滬股通及深股通亦連續兩日走資，昨合共淨沽出64.77億元人民幣，即使救市措施不斷出台，累計8月以後仍合共近千五億元人民幣撤離。

中證監上周六宣布，為進一步加強融券(沽空)業務逆周期調節，對融券業務及戰略投資者出借配售股份的制度進行針對性調整優化及階段性收緊，當中保證金比例由最低五成增至八成，私募基金的保證金比例更上調至100%。

收緊沽空A股續跌 深指3年低

上證綜合指數昨收報3,073點，失0.5%；深圳成分指數報9,924點，跌1.4%；創業板指數報1,956點，挫2%，後兩者均為2020年4月後新低。兩市合共成交額8,129億元人民幣。至於恒生指數昨收市報17,640點，跌173點或1%，主板成交額738億元，逾一周最低。

8月後滬深股通走資千五億人幣

北水吸資南水走。港股通昨合共淨買額40.56億元，當中單計盈富基金(2800)已淨吸資14億元。不過外資撤A股，滬股通淨走資37.27億元人民幣，深股通淨沽27.5億元人民幣。累計本月滬深股通合共走資196.2億元人民幣，連同9月走資374.6億元人民幣，及8月走資896.8億元人民幣，合共有1,467.6億元人民幣撤離。

中金報告指雖然海外中資股上周反彈，港股一度收復18,000點，市場存在下行保護，但上行空間尚未打開。該行認為內地有必要繼續出台政策，但政策能否對症下藥才是關鍵。