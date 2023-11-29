南非股東累沽1.1億股騰訊 套現390億

Prosus披露期內則減持9,241.2萬股騰訊，再於10月初至11月24日，進一步出售2,621.76萬股騰訊。(資料圖片)

騰訊控股(700)股東、南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus公布，截至9月底止中期純利33.81億美元(約263.7億港元)，按年增33%，營業額25.56億美元，升12.6%，經營虧損擴大至4.15億美元，股權投資之公平值虧損顯著收窄至1.75億美元。稅前盈利36.69億美元，升43.6%。

股權由約 26% 減至約 25%

另外，Prosus披露，期內則減持9,241.2萬股騰訊，涉資約40億美元(約312億港元)，截至9月底持有騰訊股權由約26%減至約25%，獲利29億美元。並再於10月初至11月24日，進一步出售2,621.76萬股騰訊，套現10億美元(約78億港元)，但未能準確計出有關出售收益。即合共減持約1.18億股騰訊，涉資50億美元(約390億港元)，預期股權將少於25%。