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財經
2023-11-29 21:22:22

南非股東累沽1.1億股騰訊 套現390億

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南非股東累沽1.1億股騰訊 套現360億

Prosus披露期內則減持9,241.2萬股騰訊，再於10月初至11月24日，進一步出售2,621.76萬股騰訊。(資料圖片)

騰訊控股(700)股東、南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus公布，截至9月底止中期純利33.81億美元(263.7億港元)，按年增33%，營業額25.56億美元，升12.6%，經營虧損擴大至4.15億美元，股權投資之公平值虧損顯著收窄至1.75億美元。稅前盈利36.69億美元，升43.6%

股權由約26%減至約25%

另外，Prosus披露，期內則減持9,241.2萬股騰訊，涉資約40億美元(312億港元)，截至9月底持有騰訊股權由約26%減至約25%，獲利29億美元。並再於10月初至1124日，進一步出售2,621.76萬股騰訊，套現10億美元(78億港元)，但未能準確計出有關出售收益。即合共減持約1.18億股騰訊，涉資50億美元(390億港元)，預期股權將少於25%

南非股東累沽1.1億股騰訊 套現390億

Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus，中期純利33.81億美元(約263.7億港元)，按年增33%。(資料圖片)

未沽出手持美團股份

至於騰訊向NaspersProsus共分派的美團(3690)股份，涉及約2.575億股，據是次業績公告，則未有沽出美團股份，但該批股份大部分早已存入中央結算系統(CCASS)，隨時待沽。以美團今日收市報90.45元，該批股份市值約233億元。

根據聯交所資料顯示，截至4月，Prosus持有騰訊約24.88億股或25.99%股權。

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