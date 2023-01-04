南韓稅收減免擬加碼 支援半導體行業競爭

面對美國限制向華供應晶片，以及區內外半導體行業的競爭，南韓早前通過「韓版晶片法」（K-Chips Act），但誘因不如其他國家而遭受抨擊。因此，南韓政府最新決定，擴大對半導體在內的「國家戰略技術」投資的稅收減免，其中計劃對大型晶片公司資本支出的稅收減免幅度提高至25%。
為鼓勵半導體企業增加投資、避免南韓國內相關產業萎縮，南韓政府將半導體等國家戰略技術相關設備投資抵減稅額從現行的8%提升近倍至15%；小型晶片業者資本支出抵減稅率從16%提高到25%。此外，2023年任何額外投資將再獲得10%減稅。據悉，這個擴大計劃將於本月提出，可幫助企業減輕超過3.6萬億韓圜（約28億美元）的稅收負擔。
據《韓聯社》報道，南韓經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬今天發表針對半導體、電池、疫苗、面板等重點產業的稅額減免修正案。其中半導體無論大企業或中型企業就國家戰略技術相關投資額的15%可抵稅；中小企業抵稅額則從現行16%提升至25%。
半導體設備投資抵減提升近倍至15%
各國將晶片供應視為國安問題，紛紛推出晶片補助方案，而「韓版晶片法」去年通過，擴大半導體、車用電池等主要戰略科技的租稅優惠，但針對大型企業半導體設施投資稅收抵免率，僅從6%提高至8%，低於政府提案，促使總統尹錫悅下令政府擴大減稅案。
尹錫悅上周呼籲他的政府應制定更強而有力的激勵措施，推動晶片產業發展，並指責反對派立法者阻礙這一關鍵努力。目前還不確定修訂後的法案能否獲得掌握多數席位的反對黨支持。據了解，反對黨認為這種財政措施只會讓大企業受惠。
南韓半導體代表企業三星電子與SK海力士都感謝政府在當前經濟困境下給予企業支持，企業也將繼續努力在國際市場搶佔先機，期盼政府未來持續支援。
南韓11月半導體產量按年倒退15%
美國、中國和日本正投入數十億美元建立自家晶片供應鏈，而美國對中國的出口限令、先進技術制裁，給南韓帶來莫大壓力。《彭博社》報道，在剛立法後就提出這麼實質性的修正，是相當不尋常的。
南韓於上年底公布，11月份當地半導體產量按年倒退15%，跌幅不但比前一個月的2.2%顯著擴大，更創下2009年之後最大，主要是同月產量按月計亦急跌11%。受到拖累，當地上月工業生產按年倒退3.7%，跌幅按月擴大2.5個百分點，為2020年6月後最差。同時，南韓上月晶片庫存按年急增兩成，比10月12.9%的增幅更嚴重，市場更預期明年首季DRAM記憶體的供應需求比率進一步升至1.108，翌季續高企於1.106，要到第四季才回落至一以下。之所以看DRAM，因它是半導體領域中，市場份額真正由南韓企業（三星電子和SK海力士）稱霸的產品。
南韓企劃財政部稱，半導體市場放緩及全球經濟增長下滑，該國經濟明年上半年勢將更差，內外形勢都充滿挑戰，就算物價上漲壓力已見頂回落，現階段仍會居高不下。