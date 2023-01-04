南韓稅收減免擬加碼 支援半導體行業競爭

面對美國限制向華供應晶片，以及區內外半導體行業的競爭，南韓早前通過「韓版晶片法」（K-Chips Act），但誘因不如其他國家而遭受抨擊。因此，南韓政府最新決定，擴大對半導體在內的「國家戰略技術」投資的稅收減免，其中計劃對大型晶片公司資本支出的稅收減免幅度提高至25%。

為鼓勵半導體企業增加投資、避免南韓國內相關產業萎縮，南韓政府將半導體等國家戰略技術相關設備投資抵減稅額從現行的8%提升近倍至15%；小型晶片業者資本支出抵減稅率從16%提高到25%。此外，2023年任何額外投資將再獲得10%減稅。據悉，這個擴大計劃將於本月提出，可幫助企業減輕超過3.6萬億韓圜（約28億美元）的稅收負擔。

據《韓聯社》報道，南韓經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬今天發表針對半導體、電池、疫苗、面板等重點產業的稅額減免修正案。其中半導體無論大企業或中型企業就國家戰略技術相關投資額的15%可抵稅；中小企業抵稅額則從現行16%提升至25%。

半導體設備投資抵減 提升近 倍至 15%

各國將晶片供應視為國安問題，紛紛推出晶片補助方案，而「韓版晶片法」去年通過，擴大半導體、車用電池等主要戰略科技的租稅優惠，但針對大型企業半導體設施投資稅收抵免率，僅從6%提高至8%，低於政府提案，促使總統尹錫悅下令政府擴大減稅案。

尹錫悅上周呼籲他的政府應制定更強而有力的激勵措施，推動晶片產業發展，並指責反對派立法者阻礙這一關鍵努力。目前還不確定修訂後的法案能否獲得掌握多數席位的反對黨支持。據了解，反對黨認為這種財政措施只會讓大企業受惠。