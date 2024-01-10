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財經
2024-01-10 22:44:58

南韓都有港股苦主！韓銀行涉誤導長者買國指產品 恐輸一半

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南韓都有港股苦主！韓銀行涉誤導長者買國指產品 恐輸一半

港股跌跌不休，慘輸的除了香港股民，還有韓國投資者。(資料圖片)

港股跌跌不休，慘輸的除了香港股民，還有韓國長者！南韓監管機構宣布成立應對小組，調查當地12間金融機構在銷售掛鈎國企股指數的股票掛鈎證券(ELS)時，有沒有涉及不當銷售。當地媒體報道指，大量投資者在2021年投資國指ELS，規模達19.3萬億韓元(1,144億港元)，並稱有金融機構在銷售時，以「見底」、「ELS產品很安全」、「不可能崩盤」、「除非香港滅亡」等論述誤導投資者。

傳稱聲不可能崩盤 「除非香港滅亡」

相關國指ELS為固定收益產品，回報掛鈎國指表現，2021年發行，年期3年，一旦國指大挫35%55%，即會虧損本金。以國指2021年高位12,271點計，至今已累瀉55.8%，意味投資者已損手，有估計整體虧損約34萬億韓元，有券商更指已慘輸一半。

投資者或達40 九成散戶 三成長者

19.3萬億韓元的產品中，有10.2萬億韓元或52.8%，會在今年上半年到期；另外5.2萬億韓元或27%在下半年到期。據指，由於投資人數多達40萬人，九成為散戶，三分一投資者高逾65歲，當局擔心會出現「老人破產」危機。

受查機構包括韓國國民銀行、韓國投資證券、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行和農協銀行等。

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