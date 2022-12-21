印尼宣布明年6月起禁鋁土礦出口

印尼總統佐科維多多宣布，印尼將從2023年6月起禁止出口鋁土礦。此舉旨在促進對國內鋁土礦加工的投資。禁令實施時間與現有的採礦法一致。鋁土礦是鋁的主要原料。

《路透社》報道，佐科維多多今早在一個經濟論壇上發言提到，今年印尼全年財政赤字可能佔國內生產總值（GDP）的2.49%，遠低於2021年和2020年的比重。而隨着新冠病例的減少，印尼可能會在年底前取消所有與疫情有關的人員流動限制。他當時已預告，印尼將在稍後宣布對一項大宗商品的出口禁令，但沒有提供細節。

鋁土礦是用來生產鋁的原料。根據美國地質調查局的報告，印尼是全球第六大鋁土礦生產國，擁有第五大的蘊藏量。印尼是中國大陸的第三大鋁土礦供應國，僅次於幾內亞與澳洲。印尼過去幾年來一直追求在國內提高加工處理礦產資源，而非只是把原礦出口，希望藉此創造就業與收入。印尼總統佐科維多多本月表示，印尼將不會遵循純開放的經濟模式，他認為這類模式是過去數十年來不利拉丁美洲經濟成長展望的原因。

印尼於2020年開始已禁止當地的鎳礦石出口。世界貿易組織上月裁定，印尼有關出口禁令違反了國際貿易規定。此前，歐盟對印尼的鎳礦石出口禁令提訴，印尼現在正對世貿的最新裁定提出上訴。