印尼油價加3成 八年首次

全球今年面臨通脹問題嚴重，尤其燃料價格急速上，就連東南亞最大經濟體印尼亦避不開。印尼多年因政府提供補貼才令汽柴油等能源價格免於上漲，成為全球通脹率最低的國家之一。不過全球石油與天然氣價格不斷飆升，令政府的補貼預算增長2倍，最後當地政府決定於剛過去周末調升汽柴油價格達30%，民眾大排長龍加滿油。
外國傳媒報道，印尼國有石油與天然氣公司Pertamina所銷售受到政府長期補貼的Pertalite RON-90，是印尼國內民眾普遍使用率最高的汽油，隨着中央政府決定讓燃料價格提高，汽油價格從每升0.51美元調漲至0.67美元、柴油價格則從0.35美元調漲至0.46美元。這是印度8年以來首次上調油價。
民眾紛紛大排長龍提前入油
印尼總統佐科威解釋，受到全球石油與天然氣價格不斷上漲的影響，印尼今年能源補貼預算已從最初的預算增加2倍，達到了502兆印尼盾（約340億美元），因此提高燃料價格是最後的選擇，「政府已盡最大努力，因為我真的希望燃油價格保持在可承受範圍內。政府必須在困難的狀況下做出決定。」
佐科威認為，其實政府針對燃料所做出的補貼，大約70%的補貼金額其實是讓上層階級與中產階級受惠，因此政府轉而決定增加其他社會援助。印尼財政部長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）透露，相關當局正在監控燃油價格上漲會對通脹與經濟增長造成何種影響。他在另一場合表示，政府將在年底前提供每戶貧困家庭15萬印尼盾（10美元），以緩解油價上漲對2060萬貧困家庭的影響，此次援助的總成本將達到12.4兆印尼盾，而這筆錢將從能源預算補貼中重新分配。
印尼8月份通貨脹率4.6%。印尼央行表示，將會重新評估通貨膨脹前景，以應對政府燃油價格政策。
據悉，調漲燃油價格在印尼其實是一向敏感的政治議題，因為恐怕將牽動其他物價跟著上漲。1998年，印尼物價上漲引起騷動，進而順勢推翻獨裁統治印尼長達30年的總統蘇哈托。