印尼油價加3成 八年首次

全球今年面臨通脹問題嚴重，尤其燃料價格急速上，就連東南亞最大經濟體印尼亦避不開。印尼多年因政府提供補貼才令汽柴油等能源價格免於上漲，成為全球通脹率最低的國家之一。不過全球石油與天然氣價格不斷飆升，令政府的補貼預算增長2倍，最後當地政府決定於剛過去周末調升汽柴油價格達30%，民眾大排長龍加滿油。

外國傳媒報道，印尼國有石油與天然氣公司Pertamina所銷售受到政府長期補貼的Pertalite RON-90，是印尼國內民眾普遍使用率最高的汽油，隨着中央政府決定讓燃料價格提高，汽油價格從每升0.51美元調漲至0.67美元、柴油價格則從0.35美元調漲至0.46美元。這是印度8年以來首次上調油價。

民眾紛紛大排長龍提前入油

印尼總統佐科威解釋，受到全球石油與天然氣價格不斷上漲的影響，印尼今年能源補貼預算已從最初的預算增加2倍，達到了502兆印尼盾（約340億美元），因此提高燃料價格是最後的選擇，「政府已盡最大努力，因為我真的希望燃油價格保持在可承受範圍內。政府必須在困難的狀況下做出決定。」