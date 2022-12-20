印度及越南有望成為蘋果製造重鎮

外電報道，受地緣政治及疫情影響，蘋果的製造供應商正在改善其供應鏈彈性，印度和越南有望成為蘋果的下一個製造中心。

Counterpoint Research分析師Ivan Lam和Shenghao Bai表示，主要的電子產品製造商正在加快步伐，利用當地的激勵政策，在全球範圍內實現產能多元化，其中蘋果的主要合作夥伴鴻海或將多達三成的產能轉移到印度、越南及巴西。

分析師表示，儘管中國短期內不可能直接被取代，但是台灣鴻海（富士康）和和碩等公司正在打基礎，以在中國以外處理更多產品的最終組裝和包裝。分析稱，在富士康和和碩的帶領下，企業已經在印度投資了工廠、生產線、相對先進的製造工藝和人員培訓。印度龐大的人口和高出生率使其成為對終端產品具有吸引力的市場和製造基地，而越南的勞動力成本低於中國。據報道，越南已經吸引了21家蘋果供應商在該國開展業務。

分析師表示，iPhone 14和iPhone 14 Plus機型的製造難度顯著降低，「現在印度的工廠幾乎可以與中國的工廠同時生產iPhone 14」。蘋果公司今年在印度開始生產iPhone的速度確實比前幾代產品快得多。

早前已有報道稱，蘋果公司已在近幾周加快推動把部分生產移出中國的計劃，要求供應商更積極規劃將組裝移往印度和越南等地，並尋求減少對鴻海集團等台灣組裝廠的依賴。鴻海前主管Dan Panzica曾表示，但印度與越南也有自己的問題，越南的製造業成長很快，但缺乏勞工；印度則是各政府層級之間缺乏協調，每個邦的法規與運作方式各不相同。