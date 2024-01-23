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財經
2024-01-23 12:45:00

印度股市再超越港股成全球第四　內地私募大佬曾嘆「港股太難」

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印度股市再超越港股成全球第四。(資料圖片／蘇文傑攝)

印度股市再超越港股成全球第四。(資料圖片／蘇文傑攝)

《彭博》報道，印度股市再超越港股，成為全球第四大股市，指印度國成長前景和政策改革，令其成為投資者寵兒，吸引來自全球投資者及公司的新資本。港股屢被「超車」，有內地私募知名人士甚至表示，「港股太難」、「巴菲特、索羅斯來了也一樣會被埋」。

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印度成為全球第四大股票市場

《彭博》數據顯示，截至周一（23日）收市，印度交易所上市股票總價值達到4.33萬億美元，而香港交易所上市股票總價值為4.29萬億美元，使印度成為全球第四大股票市場。

報道指，由於快速增長的散戶投資者基礎和強勁的企業盈利，印度股市一直在蓬勃發展，亦憑藉其穩定的政治體系和消費驅動型經濟，吸引來自全球投資者及公司的新資本。

報道又引用港股市況比較，指印度股市持續上升，惟香港股市發生「歷史性暴跌」，原因為中國一些最具影響力及創新性的企業，都在香港上市，而過去數年疫情採取的嚴格限制、企業監管打壓、內房危機及與西方地緣政治緊張，均削弱中國作為世界成長引擎的吸引力，令中國和香港股市的總市值，自2021年的峰值以來下跌逾萬億美元。

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內地私募大佬曾嘆「港股太難」

面對港股不振，上海混沌投資董事長、上海混沌道然資產管理投資決策委員會主席葛衛東曾嘆「港股太難」。他稱，「比A股更難的是港股，顛覆了我30年的投資經驗和知識，就算巴菲特、索羅斯來了也一樣會被埋。」

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