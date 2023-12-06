印度股市市值突破31萬億 超越香港 指數創新高原因係？

分析指，印度股市持續創新高，除股市制度、強勁的消費需求、企業的成長性等因素均支持印度股市連漲8年的催化劑。在全球經濟增長放緩下，印度股市近期「勢如破竹」升勢，引起場關注。

至於印度 BSE SENSEX 指數現報69,602點，升0.44%或306.3點，今年以來累升約14.3%；而印度Nifty 50指數現報20,916點，漲0.3%，持續創歷史新高。恒生指數今日反彈逾百點，報164,47點，惟今年以來累減逾3,300點或16.8%。

國信證券發表報告指，印度股市良性的進入退出制度是其優質企業集聚基礎，上市後，企業將面臨嚴格監管制度，不滿足條件的企業將被強制退市，在寬進嚴監管制度下，上市公司面臨「優勝劣汰」壓力，表現不良的公司會被及時淘汰，從ESG的公司治理角度逆向帶動了股票的投資的篩選和清洗。另外，分析員指，印度股市對散戶執行的是T+0交易機制，機構投資者是T+3，因此一旦有風險，散戶可以先於機構撤出。

印度經濟主要以內需主導

另外，分析指，印度經濟主要以內需主導，隨著收入提升，消費量正在增加，這為印度股市上漲提供支援，減輕全球風險對其股市的影響，企業業績的盈利能力亦推高印度股市上漲。