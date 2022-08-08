印度製造6.1吋iPhone 14將首度與中國廠同時出貨

蘋果知名分析師郭明錤表示，鴻海集團旗下富士康在印度生產線製造的6.1吋iPhone 14將首度與中國廠同時出貨。（網上圖片）

台灣傳媒引述知名蘋果分析師郭明錤表示，鴻海旗下富士康印度廠組裝的6.1吋iPhone 14，將在2022年下半年首次與中國工廠同時出貨，打破以前印度廠比中國廠遲一季出貨的情況。

郭明錤透過Twitter發文表示，據他調查顯示，蘋果最大供應商鴻海旗下富士康在印度的iPhone生產基地，可能將在2022年下半年中，首次與中國同時出貨新款的6.1吋iPhone 14。

郭明錤指出，從短期來看，印度的iPhone產能、出貨量仍與中國有相當大的差距，但對於蘋果在中國以外的地區建設iPhone生產基地而言，這是一個重要的里程碑。