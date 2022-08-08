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財經
2022-08-08 14:45:57

印度製造6.1吋iPhone 14將首度與中國廠同時出貨

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印度製造6.1吋iPhone 14將首度與中國廠同時出貨

蘋果知名分析師郭明錤表示，鴻海集團旗下富士康在印度生產線製造的6.1吋iPhone 14將首度與中國廠同時出貨。（網上圖片）

台灣傳媒引述知名蘋果分析師郭明錤表示，鴻海旗下富士康印度廠組裝的6.1iPhone 14，將在2022年下半年首次與中國工廠同時出貨，打破以前印度廠比中國廠遲一季出貨的情況。

郭明錤透過Twitter發文表示，據他調查顯示，蘋果最大供應商鴻海旗下富士康在印度的iPhone生產基地，可能將在2022年下半年中，首次與中國同時出貨新款的6.1iPhone 14

郭明錤指出，從短期來看，印度的iPhone產能、出貨量仍與中國有相當大的差距，但對於蘋果在中國以外的地區建設iPhone生產基地而言，這是一個重要的里程碑。

印度製造6.1吋iPhone 14將首度與中國廠同時出貨

iPhone 14將於9月13日亮相，網傳其價格將與iPhone 13，是真是假，個多月後就知道。（網上圖片）

據印度經濟時報報導，富士康擴大在印度的現有的泰米爾納德邦工廠（Tamil Nadu）工廠，以在該國生產更多的蘋果iPhone手機。今年4月，富士康在印度欽奈（Chennai）附近的部分工廠已獲得印度當局審批，允許增加勞動力，印度政府已批准在欽奈經濟特區內營運的富士康工廠廠房40英畝土地使用申請。

iPhone 14下月亮相   網傳iPhone 14定價將與iPhone 13相若

最新消息指出，蘋果公司已開始為9月新品發表活動錄製影片，iPhone 14將於913日亮相。網上流傳iPhone 14定價將與iPhone 13相若。據了解，iPhone 14系列將沒有mini款，而是包括6.1iPhone 146.1iPhone 14 Pro6.7iPhone 14 Max6.7iPhone 14 Pro Max

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