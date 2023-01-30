印度首富捲入股價詐欺醜聞 發表逾400頁報告反駁沽空機構

印度首富阿達尼（Gautam Adani）所旗下的的能源和基礎設施集團Adani Group，被美國一間沽空機構指控詐欺。最新Adani Group發表一份達413頁的報告，反駁沽空機構Hindenburg Research的指控，強調已正式披露所有根據當地法律及會計準則下的關聯方交易。

報告內指沽空機構涉利益衝突

該份413頁的報告內，引用近350頁年報內的附註，強調已正式披露所有根據當地法律及會計準則下的關聯方交易。又指出沽空機構文件內屬惡意結合選擇性錯誤信息，是毫無根據和不可信的指控，稱Hindenburg Research充斥利益衝突，目的只是為創造一個失效的證券市場，讓Hindenburg Research能以不正當手段，並犧牲無數投資者獲得巨額收益。

沽空機構：報告很大程度上證明發現屬實

對於Hindenburg Research回應，Adani Group這份413頁的報告在很大程度上證實其發現，包括此前質疑Adani Group如何在毛里求斯和加勒比海島嶼等地進行避稅交易，表示其發現屬實的機會很大。

此外，根據印度孟買證券交易所數據，沽空機構Hindenburg Research的報告在上周導致Adani Group的市值蒸發逾500億美元（折合約3,916億元）。