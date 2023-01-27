印度首富被指控操作股價詐欺 旗下7家公司市值蒸發近420億美元

印度首富阿達尼（Gautam Adani）所旗下的的能源和基礎設施集團Adani Group，被美國一間沽空機構指控詐欺，但Adani Group回應這是抹黑，不排除採取法律行動，及後公司股價暴跌兩成，合共損失逾420億美元（折合約3,288億港元）市值。

1月24日，美國沽空機構Hindenburg Research發表報告指，Adani Group近年進行快速擴張，使集團的估值飆升，指控該集團參與股價操縱和欺詐，同時帶動阿達尼進入億萬富翁之列，與並LVMH（LVMUY）的行政總裁阿爾諾、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克等人齊名。

旗下7家公司市值蒸發近420億美元

在Hindenburg Research報告發表後，該集團的七家上市公司市值插水。Adani Enterprises為該集團的旗艦上市公司，其股票在印度股市中下跌逾10%，跌至3,050盧比的新低。

據悉，股價觸及的低點反映了已經其主要投資者持有的每股股份，約3,276盧比的價格下跌7%，主要投資者包括在英國上市的Jupiter Asset Management、法國巴黎銀行、法國興業銀行和高盛。

其餘六家上市公司的損失更為慘重，其中一家名為Adani Green Energy的能源公司，跌幅高達20%；另一公司Adani Transmission的跌幅亦高達19.8%，使Adani Group股票的總市值損失接近約35億盧比或426億美元（折合約3,288億港元）。