印度首富被指控操作股價詐欺 旗下7家公司市值蒸發近420億美元

目前Adani Group已否認這些指控,又稱報告是「選擇性錯誤信息與陳舊、毫無根據和不可信的指控的惡意組合,旨在破壞阿達尼集團的聲譽”並損害對股票出售的需求。」(a malicious combination of selective misinformation and stale, baseless and discredited allegations, undermine the Adani Group’s reputation” and damage demand for the share sale.)

對此,美國知名對沖基金經理Bill Ackman形容報告內的描述為「高度可信」及「經過極詳的研究分析」。

印度首富身家一度高達1,125億美元

印度首富阿達尼(Gautam Adani),身家一度高達1,125億美元(折合約8,807億港元)。他原是一名商品交易員,及後白手興家,建立了印度現時最大的私人基礎設施集團。

阿達尼擁有該集團內所有上市公司的大量股份,包括Adani Enterprises約四分之三的股份。