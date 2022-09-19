印度首富超越貝索斯成全球第二富豪 公司市值兩年半升27倍

根據彭博億萬富豪指數，印度富翁阿達尼（Gautam Adani）已超越亞馬遜Amazon創始人貝索斯（Jeff Bezos），短短兩個月間已先後擊退，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、LVMH行政總裁Bernard Arnault成為全球第二大富豪，僅次於Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）。阿達尼也是首位亞洲人獲得如此高的排名。

根據彭博社報道，阿達尼的旗艦公司阿達尼企業有限公司（Adani Enterprises Ltd）的股價本周飆至創紀錄水平，而亞馬遜等美國科技股卻持續下跌，科技股上周五被拋售後，亞馬遜股價今年以來已累計下跌超過25%，令貝索斯的淨資產因而暴跌至1,458億美元，身家大縮水。貝索斯曾經在彭博富豪榜上居首，但在2019年離婚後財富大減。

與此同時，由Adani所持的阿達尼企業股價近兩年半來漲27倍。阿達尼年初時列第14位，但目前擁有1,469億美元的財富，僅次於穩居榜首的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的2,640多億美元。

兩個月內躍升3位 僅次於馬斯克

現年60歲的阿達尼出生於印度西部古吉拉特邦艾哈邁達巴德市的一個中產階級家庭，他大學輟學後在鑽石行業工作，後于1988年開始從事出口業務。1995年，他贏得了古吉拉特邦蒙德拉（Mundra）商運港口的建造與經營合同。蒙德拉港後來發展成為印度最大的港口。阿達尼也在印度和海外經營火力發電和煤炭開采。