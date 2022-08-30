印度首富阿達尼登三大　亞洲首位晉身富豪榜三甲

印度首富、阿達尼集團創始人兼董事長阿達尼（Gautam Adani）再升一位，超越LVMH行政總裁Bernard Arnault成為全球第三大富豪，首度晉身全球三甲，也是首位打入三大的亞洲富豪。

根據彭博億萬富翁指數，阿達尼的財富進一步飆升至1,374億美元，在富豪榜排名再升一位，目前僅次於Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）及亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。彭博資料顯示，單計2022年，阿達尼財富累計增值了609億美元。

僅次於馬斯克貝索斯

於上世紀80年代末從大學輟學後以農業貿易起家的阿達尼，是印度第一代的企業家。阿達尼以農業貿易、煤炭和港口領域建立他的商業王國，在財富榜的排名亦一直在上升。

他在過去兩年推動多元化發展，令財富急速上升他迅速涉足綠色能源、機場、資料中心、數位服務和媒體等領域，將其戰略與印度總理莫迪的國家建設議程相一致。在剛過去的11月，他宣布在2030年前投資700億美元在綠色能源的供應鏈上。以他名字命名的集團旗下的公司吸引包括法國道達爾能源和華平投資在內的全球投資者，股價上升。

報道指出，阿達尼的崛起適逢蓋茨更積極於慈善事業，令他的排名節節向上。而阿達尼亦有增加慈善捐贈。今年6月，為慶祝自己的60歲生日，他承諾向各種社會事業捐贈77億美元。蓋茨目前富豪榜排第五。