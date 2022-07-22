印度首富阿達尼超越蓋茨成世界第四大富豪　身家1125億美元

微軟聯合創始人蓋茨（Bill Gates）加快慈善捐款及科技股萎縮，令他在富豪榜排名倒退。印度首富、阿達尼集團創始人兼董事長阿達尼（Gautam Adani）超越蓋茨成為全球第四大富豪。

根據彭博億萬富翁指數，截至周四，阿達尼的財富飆升至1,125億美元，以2.3億美元的優勢超過蓋茨。年初至今，這位印度首富的淨資產增加360億美元，比任何人都多，而蓋茨的財富則縮水。

富豪榜傳統上由美國科技企業家主導，今次晉身第四大富豪的阿達尼卻以農業貿易、煤炭和港口領域建立他的商業王國，在財富榜的排名亦一直在上升。

阿達尼於上世紀80年代末從大學輟學後以農業貿易起家，是印度第一代的企業家。

他在過去兩年推動多元化發展，令財富急速上升他迅速涉足綠色能源、機場、資料中心、數位服務和媒體等領域，將其戰略與印度總理莫迪的國家建設議程相一致。在剛過去的11月，他宣布在2030年前投資700億美元在綠色能源的供應鏈上。以他名字命名的集團旗下的公司吸引包括法國道達爾能源和華平投資在內的全球投資者，股價上升。

今年4月，他首次登陸富豪榜成為億萬富翁，加入包括馬斯克（Elon Musk）和貝佐斯（Jeff Bezos）在內的精英俱樂部。

慈善捐款多蓋茨 巴菲特排名跌

阿達尼的崛起適逢蓋茨更積極於慈善事業。蓋茨早前發表文章表示，將向他和前妻梅琳達共同經營的慈善基金會──比爾暨梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）捐贈200億美元，並承諾將在2026年前將基金會年度支出增加50%至90億美元。比爾蓋茨表示，計劃將我幾乎所有的財富都捐給基金會。我會退出，直至最終消失在世界富豪榜。