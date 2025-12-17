印象大紅袍錄3402倍超額認購 獲11.5萬人參與認購丨新股IPO

國有文旅服務企業印象大紅袍(2695)已於今日中午截止公開發售。市場消息透露，其已錄得3402倍超額認購，涉及508億港元，有11.5萬人認購。

印象大紅袍計劃發行3610萬股H股，當中公開發售佔10%，招股價介乎3.47元至4.1元，集資近1.5億元。該股一手1000股，入場費4141.4元。

根據招股文件，所得款項淨額約23%於後年悉數用於升級公司的標誌性演出《印象‧大紅袍》山水實景演出；28.6%於明年悉數用於創新我們的印象文旅小鎮；20%於後年悉數用於取得另一個文化旅遊演出項目；11%於後年悉數用於提升品牌形象及擴大業務影響力的宣傳工作；7.4%用於後年升級票務管理系統及其他軟件；10%用於營運資金和其他一般企業用途。