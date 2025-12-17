印象大紅袍錄3402倍超額認購 獲11.5萬人參與認購丨新股IPO

國有文旅服務企業印象大紅袍(2695)已於今日中午截止公開發售。市場消息透露，其已錄得3402倍超額認購，涉及508億港元，有11.5萬人認購。
印象大紅袍計劃發行3610萬股H股，當中公開發售佔10%，招股價介乎3.47元至4.1元，集資近1.5億元。該股一手1000股，入場費4141.4元。
根據招股文件，所得款項淨額約23%於後年悉數用於升級公司的標誌性演出《印象‧大紅袍》山水實景演出；28.6%於明年悉數用於創新我們的印象文旅小鎮；20%於後年悉數用於取得另一個文化旅遊演出項目；11%於後年悉數用於提升品牌形象及擴大業務影響力的宣傳工作；7.4%用於後年升級票務管理系統及其他軟件；10%用於營運資金和其他一般企業用途。
該股預計12月22日掛牌，興證國際及鎧盛為聯席保薦人。
印象大紅袍總部位於福建省武夷山，公司業務包括三個主要業務分部：演出及表演服務；印象文旅小鎮業務；及茶湯酒店業務。根據弗若斯特沙利文的資料，按文旅演出節目產生的銷售收入計，公司在2024年中國文旅演出市場排名第八。公司A股自2017年1月20日起已於新三板掛牌(股票代碼：870608)。
財務方面，印象大紅袍於2022年、2023年、2024年、2025年截至6月30日止六個月，印象股份分別錄得收入約爲6303.9萬元、1.44億元、1.37億、5588.4萬元人民幣；同期，期內利潤分別約爲-259.9萬元、4750.4萬元、4280.9萬元、677.5萬元人民幣。