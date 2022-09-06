危機待發｜強美元高通脹震盪 歐洲股匯雙殺 英鎊穿9算

歐洲面臨高通脹、能源危機等問題，歐洲經濟恐陷經濟衰退，金融危機待發。此外，美國聯儲局持續大手加息，在強美元下，歐洲股市及匯市亦持續受壓，英鎊及歐元分別見約37年及20年低，英鎊兌港元更一度跌破9算，歐元兌港元亦失守7.8。

俄羅斯向歐洲輸送天然氣的北溪管道陷入完全停運，刺激歐洲基準天然氣期貨價格曾飆升35%，市場憂慮再度升溫，歐洲三大股市昨開市初段曾跌0.5%至2.7%，今年以來則累瀉2%至20%，其中德國DAX指數最傷，今年累瀉兩成。

美匯破110廿年高 英鎊37年低

匯市方面，美匯指數曾升穿110，高見110.27，為20年高位，英鎊兌美元一度低見1.1444，為1985年以來低位，其後英國正式公布由現任外相卓慧思(Liz Truss)將接任約翰遜成為新任首相，英鎊跌勢累收窄，於晚上約9時報1.1492，下滑0.14%，今年以來累瀉約15%。英鎊兌港元一度低見約8.9822，下滑0.5%，其後報9.0198，跌0.13%。

歐元今年挫近13% 兌港元失守7.8

歐元兌美元昨曾低見0.9877，再創約20年新低，晚上9時曾報0.9923，下滑0.28%，今年暫累挫約12.7%，歐元兌港元失守7.8，最低曾報7.7536，瀉逾0.7%。

滙豐環球研究日前發表報告指，英國正面臨高通脹及經濟活動疲弱，對英國經濟前景擔憂，英倫銀行上月已加息50點子是自1995年以來最大的一次加息。市場關注英國經濟情況，相關擔憂令英鎊持續下跌，加上聯儲局主席鮑威爾早前發表「鷹派」言論，美元上月底走強，令英鎊進一步下跌。

華僑永亨：英鎊9.104有阻力

華僑永亨銀行報告指，英倫銀行聲稱第四季經濟將入衰退周期，令英鎊呈下跌趨勢，即使英國進入加息周期，但市場仍擔憂當地10月提高能源價格上限後將加深通脹問題，經濟基本面恐未能承受英倫銀行續多次加息，再次提高不確定性因素，導致英鎊持續受壓。短期內，在政治及經濟前景不明朗因素影響下英鎊走勢或仍傾向易跌難漲局面。兌美元支持位為1.15，阻力位1.16；兌港元支持位9.025，阻力位9.104。

大摩恐歐股市盈率 料年挫15%

摩根士丹利指，能源危機加上歐洲央行大幅加息風險，歐洲企業利潤恐出現2008年式大跌，歐洲股市未來12個月市盈率有可能較當前水平再瀉15%。

華僑永亨銀行稱，市場對聯儲局大手加息預期降溫，惟俄羅斯以維修為由續關閉向德國輸送天然氣管道，避險情緒維持高漲，市場將重點關注歐洲央行本周四議息，目前市場料將連續第二個月加息，會否加息75點子是關鏈。與此同時，天然氣管道供應干擾持續，事態發展對歐元區經濟帶來嚴重損失。歐元兌美元支持位0.99，阻力位1.0072；兌港元支持位7.7707，阻力位7.9057。