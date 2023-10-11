危機擴散｜近16億欠款未如期還 碧桂園爛數 累建滔減值虧損

碧桂園(2007)債務問題繼續發酵，建滔集團(148)昨公布，碧桂園未能根據融資協議還款。根據協議須分期償還本金連同應計利息，未償還本金達15.98億元，並已向碧桂園發出法定要求償債書，追債行動仍在進行，正評估對集團影響，預期可能錄得減值虧損，對年度帳目造成影響。

建滔不認為事件對整體一般業務過程、日常營運及財務狀況造成任何重大不利影響。

資料顯示，建滔於2021年12月向碧桂園借出18.8億元貸款，分期償還，首期還款本金連利息約3.19億元，惟建滔於8月底時發通告指，需以股代債，認購2.7億元股份，以抵銷首期部分還款，以碧桂園當時市價計算，相當3.5億新股或擴大已發行股份1.25%，每股作價約0.77元，而未償還本金仍有15.98億元，該筆款項原定於今年12月償還。

另外，碧桂園昨指，尚未支付某債務項下本金金額4.7億元到期款項，預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，同時有9筆境內公司債券本金共約147億元人民幣展期方案已獲得相關債券持有人必要同意，料為其換來集中精力恢復運營時間與空間，並已委任中金、華利安諾基(中國)擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。

碧桂園昨收報0.75元，挫10.7%或0.09元，成交約3.6億元，建滔則報17.58元，跌0.1%或0.02元，成交額約1,097萬元。