原地踏步｜MPF亦扭勢 人均蝕6616元 港股2月累瀉一成 結束3連升

港股在2月最後一個交易日，2萬點得而復失，全日收市挫157點或0.8%，報19,785點，再刷今年低位收市，兼連跌6日累挫1,101點或5.3%。此外，恒生指數連升3個月後，2月則急吐2,057點或9.4%，今年以來近乎原地踏步。受累香港股票基金瀉6%等拖累，GUM強積金綜合指數2月錄2.7%負增長，強積金人均虧損6,616元，結束強積金自去年11月起連續3個月的升勢。
至於國企股指數收報6,581點，昨減88點或1.3%，全月累瀉843點或11.4%。恒生科技指數昨收報3,925點，走低64點或1.6%，全月累減13.6%。
聯想藍籌最佳 全月漲12%
整個2月，76隻藍籌僅7隻錄升幅，首三位表現最好分別為聯想集團(992)、中移動(941)及中國聯通(762)，升幅介乎3.8%至12.3%；最差分別為碧桂園服務(6098)、京東集團(9618)及創科實業(669)，全月跌幅介乎22.4%至31.4%。
重磅股方面，ATM全線下滑，阿里巴巴(9988)昨收86.5元，下滑3.2%，成交72.2億元，2月累減19.6%；騰訊控股(700)昨收報343.6元，跌1.7%，成交90.7億元，全月累瀉逾一成；而美團(3690)昨收136.1元，減0.07%，成交43.1億元，2月累挫22%。受業績理想及恢派季度股息，滙豐控股(005)昨收59.3元，升0.4%，成交16億元，2月一度重越60關見約3年高，全月則累升2.3%。
香港股票基金累瀉6% 僅保守基金錄升幅
至於GUM指，截至今年2月21日，股票基金指數跌3.9%，混合資產基金指數下滑2.6%，金固定收益基金指數減0.6%。其中香港股票基金瀉6%表現最差，其次為大中華股票基金跌4.8%，混合資產基金(股票比例80%至100%)及混合資產基金(股票比例60%至80%)分別下滑2.9%及2.8%。保證基金跌0.8%；預設投資策略(核心累積基金)挫1.6%；預設投資策略(65歲後基金)跌1.8%。僅強積金保守基金揚0.2%。GUM指，整體股票市場在2月皆出現調整，市場懷疑通脹是否已受控，部分投資機構更預測美國聯儲局利率有機會攀升至高於先前估計的5.5厘水平。期內除歐洲股票基金及強積金保守基金外，其他的強積金資產在2月均全線錄得負回報。
加息因素未消除 觀望兩會
市場消化防疫措施放寬，然而美國通脹高企，加息陰霾未消退，並觀望「兩會」啟示，3月港股走勢亦需視乎美匯及人民幣匯價走勢等因素。