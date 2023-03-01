原地踏步｜MPF亦扭勢 人均蝕6616元 港股2月累瀉一成 結束3連升

港股在2月最後一個交易日，2萬點得而復失，全日收市挫157點或0.8%，報19,785點，再刷今年低位收市，兼連跌6日累挫1,101點或5.3%。此外，恒生指數連升3個月後，2月則急吐2,057點或9.4%，今年以來近乎原地踏步。受累香港股票基金瀉6%等拖累，GUM強積金綜合指數2月錄2.7%負增長，強積金人均虧損6,616元，結束強積金自去年11月起連續3個月的升勢。

至於國企股指數收報6,581點，昨減88點或1.3%，全月累瀉843點或11.4%。恒生科技指數昨收報3,925點，走低64點或1.6%，全月累減13.6%。