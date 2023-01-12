原安邦接管工作組副組長符飛被「雙開」

中央紀委國家監委公布，中國保險保障基金公司風險處置與法律事務部原總監、原安邦保險集團接管工作組副組長符飛，因利用職務便利、在項目轉讓等方面為他人謀利，在資產處置中濫用職權致使國有資產流失，紀委及監委分別給予符飛開除黨籍、政務開除處分；收繳其違紀違法所得。另經北京市昌平區監委研究決定，將符飛涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

符飛違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，多次違規乘坐客戶支付費用的飛機公務艙，收受高檔禮品，接受宴請、酒店住宿及高消費娛樂活動安排，無償使用私營企業主提供的車輛及司機、住房，接受客戶企業為其低價修建住房。

符飛同時違反組織紀律，長期瞞報港籍子女、持有境外資產情況；違反廉潔紀律，違規經商辦企業，違規到原任職務管轄業務範圍內的企業任職。他亦利用職務上的便利，在項目轉讓等方面為他人謀利，非法收受他人所送巨額財物，涉嫌受賄犯罪；在資產處置中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，涉嫌濫用職權犯罪。

濫用職權致使國有資產流失

中紀委指出，符飛的行為嚴重違紀違法並涉嫌受賄犯罪和濫用職權犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據規定，經中國銀保監會黨委、中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組研究決定，分別給予符飛開除黨籍、政務開除處分；收繳其違紀違法所得。經北京市昌平區監委研究決定，將符飛涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

符飛曾擔任安邦保險集團接管工作組副組長，2018年原保監會依法會同人民銀行、銀監會、證監會、外匯局等有關部門成立接管工作組，對安邦保險集團實施全面接管。在接管安邦後，符飛曾作為安邦提名董事，於2018年5月和8月分別成為安邦持股的上市公司遠洋集團、首開股份董事會成員，同年11月亦成為遠見共創資本董事長，該公司由安邦與遠洋集團共同設立，主要從事私募股權投資基金管理及投資管理。

2019年12月，符飛以個人原因辭去首開股份董事職務，2020年6月遠見共創資本負責人發生變更，符飛卸任董事長一職，之後遠洋集團於2021年7月公布符飛辭任非執行董事，原因為「由於需要更多時間專注處理其他業務」。2022年6月因涉嫌違法違紀被調查。