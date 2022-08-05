去年初至今132間新股中逾8成潛水 IPO市場前景黯淡

2021年起共132間上市新股中，逾8成目前仍然潛水，分析相信在缺乏大型新股下，市場或要到年尾才有轉機。（資料圖片）

自2021年年初以來，大多數在香港上市的新股都潛水並遠低於招股價。路透社引述分析公司Dealogic的數據顯示，自2021年初以來，在香港掛牌首次公開招股（IPO）和第二上市公司132間，集資共476億美元，其中111間股價目前仍然低於招股價，佔約84%。由於大多新股均令投資者損手，令2022年餘下時間新股市場前景黯淡。

有分析指，由於缺乏大型新股吸引投資者注意，市場對IPO的關注度亦降低，而香港新股市場或要到今11月甚至明年新股市場才會再趨活躍。目前有許多公司正等待合適時機推出市場，但相信最早到第四季才有轉機。據報，今年有望問鼎成為最大IPO、在上海上市的中國中免據報已申請在香港二次上市，或於第三季度集資20億至30億美元。

在過去兩年，市場受到新冠疫情、俄烏戰爭、全球加息遏抑通脹及中國收緊多個行業監管等因素對經濟造成衝擊，市場尤其波動。基金公司Stonehorn Global聯合創辦人Sam Lecornu認為，現時的IPO有些看起來還不錯，但相比起許多上市歷史較長、股價低於其內在價值的優質公司相比，吸引力卻不足。「當更好的公司已經上市而價格更吸引時，為什麼要買新股，這就是市場告訴的觀點。」

年初至今，香港的新股數量已暴跌9成，恒生指數亦持續下跌，多數新股潛水。房地產開發商三巽集團（6611）為過去19個月以來表現最差新股，其股價自去年7月IPO計下跌近94%。堃博醫療（2216）和蘇州的貝康醫療（2170）亦分別下跌86%及85%。