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財經
2024-03-14 04:29:49
日報

去年扭虧｜國泰脫疫境 逾4年首派息 否認機師荒 兩度發花紅

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國泰航空

國泰自2019年中期業績後，逾4年來首次派息，第二次中期息為43仙。(資料圖片)

一度深陷新冠肺炎疫情泥濘、在2020至2022年度3年累計虧損約340億元的國泰航空(293)，昨交出疫後首份扭虧為盈的全年業績，2023年度純利錄97.89億元，並自2019年中期業績後逾4年來首次宣派股息，第二次中期息為43仙。集團行政總裁林紹波表示，集團全面恢復疫前運力時間表較早前預測推遲一季，至明年首季，惟否認機師招聘有困難；並繼早前向員工發放最多10周花紅後，昨宣布再發放最多7.2周花紅，即員工在集團重建開始後最多可獲約4個月花紅。

國泰航空

大行驚喜 股價曾飆8%創4年高

國泰昨放榜後，午後即急升，最高飆7.7%至9.35元，一度創2020年初後逾4年高，收市仍升0.5元或5.8%，至9.18元。以昨收市價計，國泰股息率近4.7厘。

大行對國泰派息感驚喜。摩根士丹利指國泰盈利勝預期，加上意外有派息，目標價看10.5元，籲「增持」。摩根大通料集團今年將繼續保持強勁盈利能力，亦重申「增持」，看11.2元。

國泰航空 林紹波

林紹波表示，國泰未來1年已有完善計劃培訓500名機師，應付運力明年全面恢復。(林靄怡攝)

運力全面恢復時間 延至明年首季

市場關注國泰的人手問題。林紹波表示，倘要達至明年首季回復新冠肺炎疫情前的100%運力目標，則國泰連同香港快運合共需要3,400名飛機師，而目前機師約2,900人，未來1年已有完善計劃培訓500名機師，有信心運力目標可達。他又指，集團去年機師流失率為5%，今年已大降至2%，相信今年初航班取消的情況已告一段落，上月及本月運力均穩定，並看不到復活節及暑假會再出現航班因人手不足而取消的情況。另外，國泰去年招聘3,000人，最新目標是今年再聘請5,000人，至今年底總人手2.9萬人。

至於運力全面恢復的時間表較早前預測的推遲一季，林紹波指，計劃稍推遲是因為吸取今年初航班取消的教訓，以慎審手法輕微調整。他強調，今次不是重大延遲，而集團重建的時間表與環球同業相若，沒有落後。

業績方面，國泰去年股東應佔盈利97.89億元，2022年同期虧損66.23億元；期內收益944.85億元，按年增長85.1%；經營溢利飆近3.4倍，至151.25億元；每股基本盈利140.8仙。不過去年集團乘客收益率仍跌17.7%，至76.3仙；貨物收益率則減41.3%，至2.74元。

供求失衡推高去年業績
今年料趨正常

對於去年業績大反彈，集團承認是受惠疫情後全球供求失衡的特殊現象。主席賀以禮指，今年失衡情況已趨向正常化，目前仍難以評估來年情況，暫未能就2024年情況給予指引，但相信供求正常化的趨勢會持續。林紹波則指，疫情後全球航空供應鏈的通脹壓力仍存在，並將繼續對機票價格帶來影響。他又相信，今年底乘客收益率會走向正常化，但未必能重返疫情前；另外，他亦期待三跑道系統帶來重大機遇。

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