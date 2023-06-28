去年本港離岸人幣債發行增長逾1倍　許正宇：冀吸引更多一帶一路國家來港發債

財經事務及庫務局許正宇周三（28日）到立法會接受質詢，提及有關推動更多離岸人民幣債券在港發行，並指現時本港人民幣的存款餘額充裕，能為一帶一路相關國家和地區，以至全球的離岸人民幣交易和金融活動，提供流動性支持。
截至4月本港人幣存款餘額約9800億
許正宇在會上表示，截至今年4月，本港人民幣存款餘額，約有9,800億元人民幣，其中包括存款證的餘額，能為一帶一路相關國家和地區，以至全球的離岸人民幣交易和金融活動，提供流動性的支持；而去年在港發行的離岸人民幣債券總額，包括存款證，亦達到3,300億元人民幣，較2021年增長逾1倍。
積極推動一帶一路國家來港發人幣債
於立法會大會上，有議員關注政府有何具體措施，吸引一帶一路國家來港發行離岸人民幣債券，許正宇回應，今年第二季將通過按揭證券公司，開展基建融資證券化的先導計劃，向機構市場發行總值約4億美元的相關產品。
他指出，疫後不同地區的政府、機構，都思考如何利用私人資本，進行基礎建設等項目面對全球的挑戰，又表示本港在調配及籌集私本應用有豐富經驗，並一直做得很好。
此外，許正宇表示，政府6月初成功發行接近60億美元等值的綠色債券，其中包括人民幣債券，並首次推出10年期，認為助延長離岸人民幣收益率，進一步豐富離岸人民幣產品選擇，期望日後以積極推動更多的離岸人民幣債券在港發行。