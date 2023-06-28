去年本港離岸人幣債發行增長逾1倍　許正宇：冀吸引更多一帶一路國家來港發債

財經事務及庫務局許正宇周三（28日）到立法會接受質詢，提及有關推動更多離岸人民幣債券在港發行，並指現時本港人民幣的存款餘額充裕，能為一帶一路相關國家和地區，以至全球的離岸人民幣交易和金融活動，提供流動性支持。

截至4月本港人幣存款餘額約9800億

許正宇在會上表示，截至今年4月，本港人民幣存款餘額，約有9,800億元人民幣，其中包括存款證的餘額，能為一帶一路相關國家和地區，以至全球的離岸人民幣交易和金融活動，提供流動性的支持；而去年在港發行的離岸人民幣債券總額，包括存款證，亦達到3,300億元人民幣，較2021年增長逾1倍。