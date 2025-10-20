去旅行 每3位港人就有1個用AlipayHK AlipayHK首三季外遊交易額升六成

今年逾230萬港人在旅行時使用AlipayHK付款，平均每3人中就有一人使用AlipayHK旅遊。

港人出遊熱情持續高漲。AlipayHK近日公布2025年首三季外遊支付應用數據，表示港人外遊交易金額同比激增六成，達到超過230萬用戶，平均每位3港人中就有一位使用AlipayHK旅遊。此外繼電子錢包容許深圳線上退稅後，AlipayHK更宣布提供歐洲退稅服務，首階段可在歐洲4大城市主要機場進行線上退稅，並計劃逐步拓展46個歐洲國家，實現用戶從出行前預訂、旅程中支付，到旅程後退稅，擁有一站式體驗。

而官方更進一步，宣布將退稅服務正式拓展至歐洲。現在，港人無論在歐洲使用任何支付工具，均可在阿姆斯特丹、米蘭、慕尼黑、羅馬四大國際機場選用AlipayHK秒速退稅服務。享受港元到賬、零手續費、優惠匯率的退稅服務。據了解歐洲退稅計劃會逐步覆蓋全球46個歐洲國家，合共逾30萬間合作商戶。

今年9月初，AlipayHK已成為全港首個電子錢包於深圳推出退稅服務，用AlipayHK於合作商圈和指定關口即能體驗秒速退稅的便利服務。服務推出至今不到個半月，已成功為港人處理近2,000筆退稅款項。

港人旅遊都會使用當地公共交通工具，數據亦表示首三季港人在日韓用AlipayHK搭乘公共交通工具深度遊次數按年升近3倍。現時在日本與南韓，港人可用AlipayHK購買日本鐵路和新幹線車票，以至call車、租車服務；甚至購買韓國交通卡、掃碼搭濟州島巴士、支付的士車資。值得一提，港人現時到東南亞旅遊，可用AlipayHK網約Grab合作的網約車；在歐洲亦可購買高速列車票，穿梭多個城市出行無阻。

日韓續受青睞 韓醫美交易飆兩倍

日韓仍是港人最青睞的海外目的地，港人在日花費最多在購物，現時AlipayHK已覆蓋超過300萬日本商戶，由藥妝店、遊戲中心到小店，甚至自動販賣機均能一掃即付。此外，港人亦鍾情於赴韓體驗醫療美容服務，數據指首三季在韓醫療美容交易額更同比飆升2倍。

AlipayHK自2019年推出跨境服務以來，透過螞蟻國際Alipay+全球錢包整合網關服務，讓AlipayHK跨境支付覆蓋全球逾百個國家和地區。除內地、澳門、日韓外，馬來西亞、新加坡等港人熱門旅遊點亦可用AlipayHK支付，以港元結算，交易亦毋須手續費，跨境支付成功率高達97%。即使需要交易退款，資金亦能快速退回至錢包賬戶；配合AI風控系統，欺詐風險預計大大降低九成，讓跨境消費更安心。