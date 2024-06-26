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財經
2024-06-26 04:29:53
日報

又再割愛｜股神又再減持比亞迪 大市萬八關悶等結算

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比亞迪

港股陷悶局。再傳出股神巴菲特旗下巴郡減持比亞迪(1211)股份。交易所披露顯示，巴郡在上周三(19日)出售201.75萬股比亞迪，平均每股作價234.57元，套現4.73億元。在是次減持後，巴郡的持股量由6.18%再降至5.99%。

值得留意的是，這是巴郡不足兩年內第14次減持比亞迪。

不過，電動車股今日普遍靠穩。比亞迪升0.84%，蔚來(9866)升2.84%，小鵬(9868)和理想(2015)都升接近0.3%。

科指連跌4日超過4.6%

人民幣反覆偏軟，一直成為港股最近的陰霾，加上內地股市持續下跌，恒指昨日雖然見反彈，但仍受制多條平均線之下，成交更連續第二日少於一千億元。市場氣氛觀望，科指連跌第四日，累挫4.6%，高息股雲集的紅籌指數則反彈0.88%。

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美國的晶片股連日受壓，本港晶片股昨日也報跌，華虹(1347)跌6.2%；中芯(981)挫4.3%，藍籌中表現最差。

618銷售欠理想 手機股受壓

手機股也表現欠佳。內地手機銷量在618購物節期間下跌，手機股受壓。舜宇(2382)跌3.5，瑞聲(2018)挫4.1%；鴻騰(6088)跌6%；丘鈦(1478)也跌2.6%。

三大電訊股又傳制裁 懶理照升 

外電報道，美國或對中移動(941)、聯通(762)和中電信(728三大中資電訊商展開調查，因擔心其可能通過在美國的雲和互聯網業務獲取美國數據，並交給內地。三大中資電訊股未受消息拖累，中移動升0.7%，聯通、中電信升近2%。

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股份個別炒作，華人置業（127）再升28.2%;劉鑾雄疑將股份轉至中央結算系統(CCASS)，市場憧憬或有企業行動。

復宏漢霖(2696)急升19.4%，獲復星醫藥(2196)提私有化;但栢能(1263)則大跌12.3%，集團稱無意將公司私有化。

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