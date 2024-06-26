又再割愛｜股神又再減持比亞迪 大市萬八關悶等結算

港股陷悶局。再傳出股神巴菲特旗下巴郡減持比亞迪(1211)股份。交易所披露顯示，巴郡在上周三(19日)出售201.75萬股比亞迪，平均每股作價234.57元，套現4.73億元。在是次減持後，巴郡的持股量由6.18%再降至5.99%。

值得留意的是，這是巴郡不足兩年內第14次減持比亞迪。

不過，電動車股今日普遍靠穩。比亞迪升0.84%，蔚來(9866)升2.84%，小鵬(9868)和理想(2015)都升接近0.3%。

科指連跌4日超過4.6%

人民幣反覆偏軟，一直成為港股最近的陰霾，加上內地股市持續下跌，恒指昨日雖然見反彈，但仍受制多條平均線之下，成交更連續第二日少於一千億元。市場氣氛觀望，科指連跌第四日，累挫4.6%，高息股雲集的紅籌指數則反彈0.88%。