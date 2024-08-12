又再樂觀｜憧憬通脹緩 業績改善 美股或續反彈

全球股市上星期經歷黑色星期一後，美股之後幾日差不多全線收復失地。市場又見樂觀情緒，下周美國有CPI此等通脹敏感數據，但市場認為，即便7月CPI有所回升，但料不影響美聯儲9月的減息決定。
市場預期，美國7月CPI的按年增速為2.9%，略低於6月的3.0%。但月度環比料將從負0.1%加速至0.2%；不過，儘管年度有所加速，但增長速度可能仍是自2021年初以來最慢；令市場相信，聯儲局9月減息的機率，不受影響。
標普500盈利 M7之外再見增長
從業績層面，也有利好消息。美股業績期進入尾聲，超過80%標普股份已公布業績。彭博數據顯示，標普500指數中，在扣除7隻重磅科技股後，料第二季有平均盈利7.4%，是2022年第四季度後首次。基金經理相信，更多股份錄得盈利，令投資者可以在科技股外有更多的選擇。
反彈上望回落幅度50%
從技術角度看，市場的反彈仍有餘未盡。以標準普爾指數期貨看，從7月中創出高位5,721點後，對比周一創下的低點5,120點，周四收盤站在5,365點，反彈幅度已經超過了下跌幅度38.2%的5,357點，或繼續向上挑戰下跌幅度50%的5,418。
信用卡拖欠 逆回購使用量跌惹關注
不過，市場也不是沒有陰霾。上周紐約聯儲銀行報告顯示，美國民眾的信用卡貸款額，在第二季上升至1.14萬億美元，創下紀錄新高。整體家庭負債則增加1,090億美元或0.6%，升至17.8萬億美元，這將會對消費開支再增加形成壓力;另外，上周聯儲局的隔夜逆回購使用量跌破3,000億美元大關，是3年來第一次。這或意味銀行準備金餘額或沒有華爾街想像般充裕。