又多一間銀行推定存優惠美元3個月2.88厘 定存息料仍有上升空間

又多一間銀行推定存優惠，美元3個月2.88厘，分析料定存息率仍有上升空間。（資料圖片）

花旗昨天推出新定存優惠，中高端客戶，於網上銀行或手機銀行開立港元定存，6個月2.31厘，12個月2.52厘，不設最高或最低存款額限制。花旗同時推出美元定存優惠，符合上述條件，6個月美元定存息3厘，12個月3.23厘。除上述新優惠外，花旗指定戶口新客，3個月定存2.48厘，起存金額為5萬元，並需持有指定產品；美元3個月定存息2.88厘，起存金額1萬美元，而且要符合上述條件。

有分析認為，目前本港拆息仍未見頂，相信定存息會仍有上升空間，估計大部分港銀1年期定存息會升至2厘以上，1至3個月短期定存息亦有上升空間。

多家本地銀行已於上周推定存優惠，恒生銀行（011）本月起新資定期存款的年利率，3個月及6個月港元定存息分別加至1.8厘及2.4厘，3個月及6個月美元定存息則分別加至2.2厘及2.6厘。另外，該行亦同時向合資格存款提借優惠續期息率。