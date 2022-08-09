又多一間銀行推定存優惠美元3個月2.88厘 定存息料仍有上升空間

花旗昨天推出新定存優惠，中高端客戶，於網上銀行或手機銀行開立港元定存，6個月2.31厘，12個月2.52厘，不設最高或最低存款額限制。花旗同時推出美元定存優惠，符合上述條件，6個月美元定存息3厘，12個月3.23厘。除上述新優惠外，花旗指定戶口新客，3個月定存2.48厘，起存金額為5萬元，並需持有指定產品；美元3個月定存息2.88厘，起存金額1萬美元，而且要符合上述條件。
有分析認為，目前本港拆息仍未見頂，相信定存息會仍有上升空間，估計大部分港銀1年期定存息會升至2厘以上，1至3個月短期定存息亦有上升空間。
多家本地銀行已於上周推定存優惠，恒生銀行（011）本月起新資定期存款的年利率，3個月及6個月港元定存息分別加至1.8厘及2.4厘，3個月及6個月美元定存息則分別加至2.2厘及2.6厘。另外，該行亦同時向合資格存款提借優惠續期息率。
同系滙豐銀行早前亦全面上調港元及美元定存利率，1年期港元利率由1.8厘上調至2.1厘，6個月由原來的1.4厘加至1.7厘，3個月則由0.8厘加至1厘，適用於滙豐尚玉及卓越理財客戶開立新資金港元定期存款。該行同時調高新資金美元定期存款息率，12個月、6個月及3個月分別上調至2.1厘、1.8厘及1.2厘。
富邦下調港元定存息率 6個月息率仍然最高
至於近月積極吸納存款的富邦，昨日逆市下調港元定存息，6個月、9個月和12個月，劃一減0.1厘，分別至2.8厘，2.9厘和3厘，美元定存息不變，6個月3.4厘，12個月3.6厘。雖然富邦作出微調，但以6個月港元定存息計，暫時仍以富邦的2.8厘為最高，其次是星展香港的2.5厘，建行亞洲及恒生銀行以2.4厘並列第三。
港元拆息（HIBOR）持續上升，3個月HIBOR升5.68點子至2.287厘；6個月HIBOR升2.2點子至2.99厘；12個月HIBOR升0.14點子至3.530厘。