又炒減息 ADR走高 聚焦阿里美團放榜

港股季績期間表現乏善可陳，最後一周將迎來兩大重磅股，包括周二放榜的阿里巴巴(9988)，以及周五派成績表的美團(3690)。市場普遍預期阿里第二季收入微升，但經調整利潤或挫約七成。大市方面，市場再燃起聯儲局下月減息的憧憬，港股美國預託證券(ADR)普遍走高，料港股今日高開。

目前市場平均預料阿里上季經調整利潤約135億元(人民幣，下同)，即按年少63%，當中中金更估計只有82.38億元，即大跌77.4%。收入方面，則平均料升近4%，至約2,450億元。

阿里外賣虧損料擴大

多間大行都認為，阿里上季的即時零售經調整EBITA錄約350至380億元虧損，較今年6月底止的財季110億元虧損明顯擴大；富瑞估計金額或高達376億元，惟相信上季虧損已見頂。