又炸盈富｜沽空率31.7% 破紀錄 空軍對賭內地放水乏力

內地交出遜預期的上季經濟增長後，港股連跌兩日，雖然有大行預期中央未來數周將推出寬鬆政策，惟資金似乎不買帳，大市昨沽空額按日激增1.4倍，至354.7億元，沽空率31.7%，為有紀錄以來新高，並再以盈富基金(2800)為目標。有分析相信，人民幣弱勢令內地難以大手寬鬆，相信市場正對賭中央無招可出。

恒生指數昨一度再瀉304點，收市報18,952點，跌63點或0.3%，連跌兩日，大市主板成交額1,117億元。值得注意的是，盈富成交額破紀錄高達198億元，為最活躍港股；另外恒生中國企業(2828)成交額亦達101億元，為第二大活躍港股。連同南方恒生科技(3033)的31.5億元成交，三大ETF(指數買賣基金)合共成交額330.5億元，即佔主板成交額三成。

ETF成交急升，主要由於沽空亦同步闖高，盈富昨沽空額152.5億元，沽空率77%；恒生中國企業沽空額54.03億元，沽空率53.5%；南方恒生科技沽空額22.3億元，沽空率70.9%，三ETF躋身三大沽空最活躍股份。不過北水同一時間亦以ETF為目標掃貨，滬深港股通昨淨買額164.77億元，為逾兩年最多，單計盈富的淨買額已高達91.9億元，恒生中國企業淨買額45.67億元；南方恒生科技在深圳的淨買額亦有5.18億元。