又遜預期｜出口跌幅3年半最傷 內地貿易恐弱勢至年底

內地7月進出口數字齊挫兼遜預期，海關總署指，上月以美元計，進出口總值4,829.2億美元，按年下降13.6%，出口總值瀉14.5%，市場預期跌13.2%，為約3年半以來最大減幅，跌幅進一步擴大2.1個百分點，按月則少3.4%；進口亦減12.4%，市場預期僅跌5.6%，按月則跌6.3%。貿易順差806億美元。分析指在美國制裁、海外經濟疲弱及本土消費意欲放緩等多個因素夾擊下，內地貿易弱勢或延續至年底。

以人民幣計價，內地上月進出口總值3.45萬億元人民幣，按年減8.3%，按月則跌0.9%，出口按年及按月跌9.2%，及升1.3%；進口按年減6.9%，按月則少3.8%。

出口往主要市場的跌幅擴大，輸往歐盟跌幅由13%跌幅擴大至兩成；至東盟出口跌幅亦由16.9%，增至21.4%；往美國的出口跌幅由23.7%，略為收窄至23.1%；往俄羅斯的出口增長則由90%，放緩至52%。

已發展經濟體衰退風險未除

外媒引述凱投宏觀的分析指，內地出口或在未來幾個月進一步下跌，直到年底才觸底，主要認為不少已發展經濟體的消費支出仍充滿挑戰，今年底前仍有溫和衰退的風險。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭亦指，出口不及預期的主要原因是價格下跌而非數量下降所致，不過隨著全球商品需求持續下降及限制性貨幣政策開始影響全球需求，出口量恐怕難以維持，在明年年初迎來轉捩點前，滯後的內地官方出口數據，可能於年內餘下時間裡繼續下行。

至於內地進口的前景，大行亦未敢樂觀。大新銀行(2356)指，內地最近公布的內需支持政策帶來的提振作用或需時才會顯現，進口短期內或會維持偏弱。

在岸人幣再跌穿7.2 瑞銀樂觀

在岸人民幣兌一美元昨跌穿7.2水平，一度低見7.2181；離岸人民幣兌一美元亦低見7.2457。瑞銀指，考慮到內地外匯儲備擴大及美國息口走勢，仍維持人民幣年底前升值的看法，料可達6.9至7算之間的區間。