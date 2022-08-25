友邦上半年轉蝕5.7億美元中期息增加 新業務價值減13%

友邦保險（1299）公布截至6月底止半年淨保費及收費收入增加0.8%至173.9億美元，投資回報為負144.6億美元，導致總收益大幅倒退87.3%至30.8億美元。期內轉盈為虧，錄得股東應佔虧損5.7億元，去年同期為純32.5億美元，每股基本虧損5美仙，中期股息增加6%至每股40.28港仙。

期內按年固定匯率，新業務價值減少13%至15.4美元，年化新保費減少7%至27.8億美元。新業務價值利潤率跌4.1個百分點至55.2%。友邦表示，新業務第二季表現已大幅好轉，新業務價值於6月份回復增長。隨着外出限制放寬，友邦中國業務的新業務價值在7月恢復增長。

友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，第二季取得強勁的新業務價值增長，是由馬來西亞、印尼及菲律賓的雙位數增長，以及與東亞銀行有限公司之夥伴關係帶來的重大貢獻所支持。

上半年投資負回報 144.6 億美元

李源祥又表示，儘管友邦保險中國業務第二季的銷售活動顯著受到上海、蘇州和北京實施的嚴格疫情控制措施影響，集團在其他地區仍然取得新業務價值增長。在上半年，整體新業務價值受防疫限制影響有所下降。隨著各業務地區的限制放寬，友邦保險中國業務的新業務價值在7月取得增長。

上半年，中國內地新業務價值按年跌24%至5.6億美元，香港則增長3%至3.2億美元。

友邦上半年內涵價值權益增加3%至753.2億美元，增加乃受內涵價值營運溢利39.5億美元所推動。資本市場變動導致負面投資回報差異47.9億美元，部分被提前採納香港風險為本資本制度23.8億美元及釋放本集團按先前香港保險業條例基準持有的額外彈性準備金8.85億美元的正面影響所抵銷，與2021年報中所示的備考數字一致。