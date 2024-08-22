友邦保險半年多賺47%，派息增逾5%至44.5港仙。

友邦保險（1299）公布截至2024年6月底止中期業績，錄得股東應佔純利33.14億元（美元，下同），按年升47.29%；每股基本盈利0.3元，中期股息增加5.23%至每股44.5港仙。上半年，友邦透過股息及股份回購向股東返還34億元。

友邦期內按固定滙率計算，新業務價值上升25%至24.55億元，創歷史新高；年化新保費升17%至45.46億元；新業務價值利潤率為53.9%，升3.3個百分點；稅後營運溢利上升7%至33.86億元；若按實質滙率計算，新業務價值增加21%；年化新保費升14%；新業務價值利潤率升3.1個百分點；稅後營運溢利升3%。

香港區新業務最大貢獻錄8.58億元

新業務價值利潤率增長8.8個百分點至65.7%。按市場劃分，友邦香港業務為集團的新業務價值帶來最大貢獻，上半年錄得的新業務價值為8.58億元，按固定滙率及實質滙率計算均升26%，其中本地客戶群及中國內地訪客帶來的新業務價值分別增長28%及24%；中國的新業務價值升至7.82億元的新高，按固定滙率及實質滙率計算，按年分別升36%及30%。

友邦：亞洲乃全球人壽及健康保險最具吸引力地區

友邦表示，上半年錄得非常強勁的財務表現，乃基於集團執行清晰的增長策略，並專注於亞洲，此乃全球人壽及健康保險最具吸引力的地區。