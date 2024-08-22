友邦：繼續看好中港市場業務 增聘代理

李源祥(右二)稱，非常看好香港市場，老齡化社會對退休儲蓄和醫療保障需求大；左一康禮賢，左二鐘家富，右一陳榮聲。

友邦保險(1299)公布中期業績，期內按固定滙率計算，新業務價值上升25%至24.55億美元，創歷史新高，帶動錄得純利33.14億美元，按年升47.3%。

友邦的亞洲業務增長強勁。當中，以新業務價值看，香港貢獻最大，上半年錄得的新業務價值為8.6億美元，升26%。集團首席行政官兼總裁李源祥稱，非常看好香港市場，老齡化社會對退休儲蓄和醫療保障需求大，本土業務具增長空間。

內地客人均保費 1.9 萬美元

李源祥續指，內地旅客訪港購買香港產品和服務需求仍然強勁。集團區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，上半年內地訪港旅客(MCV)平均保費約1.9萬美元；若內地利率再降低，香港產品的吸引力料更高。