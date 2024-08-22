友邦：繼續看好中港市場業務 增聘代理

友邦保險(1299)公布中期業績，期內按固定滙率計算，新業務價值上升25%至24.55億美元，創歷史新高，帶動錄得純利33.14億美元，按年升47.3%。
友邦的亞洲業務增長強勁。當中，以新業務價值看，香港貢獻最大，上半年錄得的新業務價值為8.6億美元，升26%。集團首席行政官兼總裁李源祥稱，非常看好香港市場，老齡化社會對退休儲蓄和醫療保障需求大，本土業務具增長空間。
內地客人均保費1.9萬美元
李源祥續指，內地旅客訪港購買香港產品和服務需求仍然強勁。集團區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，上半年內地訪港旅客(MCV)平均保費約1.9萬美元；若內地利率再降低，香港產品的吸引力料更高。
另外，今年上半年代理人數按年增19%，集團將繼續增聘代理人數，注重人員質素而非數量。
集團首席財務總監鐘家富表示，中期派息進一步上升5.2%至每股44.5港仙，今年上半年通過股息和股份回購向投資者返還34億美元，現仍剩餘31億美元回購計劃，未來將實行可持續、漸進股息政策，並繼續進行股份回購。
集團首席投資總監康禮賢預期，美國最快9月減息，經濟可能實現「軟著陸」，未來利率下降，集團投資組合將定位於長期產品，採取鎖定略高於市場的邊際利率策略。