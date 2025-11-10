反內卷見效！上月CPI轉升 內地扭轉通縮

國統局指，CPI轉漲是由擴內需政策疊加長假期帶動。(中新社)

內地「反內卷」見初效！中國國家統計局公布的內地10月消費者物價指數(CPI)按年錄0.2%增長，扭轉連續兩個月通縮走勢，並較預期的跌0.1%高，按月計則升0.2%；至於扣除食品和能源價格的核心CPI更創20個月高，至漲1.2%，漲幅連續第6個月擴大。分析相信，數據反映內地遏制價格戰、刺激需求的措施似乎已開始見效，惟目前斷言通縮結束仍言之尚早。

除CPI轉正，內地上月生產者物價指數(PPI)跌2.1%，雖然已連續第37個月下跌，但跌幅亦較預期跌2.2%為佳，前值則為跌2.3%。