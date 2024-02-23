反彈三日｜Ａ股逾４年首次七連升 港股再現金叉 北水追貨

美股英偉達(Nvidia)業績報捷帶動環球股市氣氛，中港股延續升勢。A股上證綜合指數連升7個交易日，為逾4年半以來最長升浪；港股恒生指數亦錄三連升之餘，10天移動平均線繼本月初升穿20天線後，昨再升穿50天線，再次出現黃金交叉，技術走勢向好。早前屢次趁港股反彈沽貨的北水，在港股反彈3日以來持續追貨，港股通昨淨吸資47.77億元，連續4日吸資，累計有約182億元資金流入。

逼近百天線阻力 成交連日逾千億

恒指昨早段曾一度挫79點，及後發力向上攀，並以全日高位16,742點收市，倒升239點或1.5%，連升3日累飆587點，創逾兩個月高。恒指目前企在10天、20天及50天線之上，並逼近100天線(昨處16,775點)，惟指數自去年次稱起持續在相關水平掉頭，反映阻力不小。至於國企股指數昨大升115點或2.1%，報5,758點；恒生科技股指數報3,410點，升58點或1.8%。主板成交額連續兩日逾千億，昨錄約1,001億元。