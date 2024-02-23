反彈三日｜Ａ股逾４年首次七連升 港股再現金叉 北水追貨

美股英偉達(Nvidia)業績報捷帶動環球股市氣氛，中港股延續升勢。A股上證綜合指數連升7個交易日，為逾4年半以來最長升浪；港股恒生指數亦錄三連升之餘，10天移動平均線繼本月初升穿20天線後，昨再升穿50天線，再次出現黃金交叉，技術走勢向好。早前屢次趁港股反彈沽貨的北水，在港股反彈3日以來持續追貨，港股通昨淨吸資47.77億元，連續4日吸資，累計有約182億元資金流入。
逼近百天線阻力 成交連日逾千億
恒指昨早段曾一度挫79點，及後發力向上攀，並以全日高位16,742點收市，倒升239點或1.5%，連升3日累飆587點，創逾兩個月高。恒指目前企在10天、20天及50天線之上，並逼近100天線(昨處16,775點)，惟指數自去年次稱起持續在相關水平掉頭，反映阻力不小。至於國企股指數昨大升115點或2.1%，報5,758點；恒生科技股指數報3,410點，升58點或1.8%。主板成交額連續兩日逾千億，昨錄約1,001億元。
上證綜合指數昨報2,988點，漲37點或1.3%，為2020年中後首次出現七連日，累計7日反彈10.6%；深圳成分指數報9,043點，漲0.8%，為去年初後首次七連升。
北水棄ETF追個股 中海油吸7.7億
北水的追貨目標亦由指數買賣基金(ETF)轉向個別股份，昨中海油(883)在港股通淨吸資7.73億元，為港股通最活躍股份；另外美團(3690)亦有近5.6億元北水淨流入；中國移動(941)、騰訊控股(700)及兗礦能源(1171)均有逾億元流入。至於中國中藥(570)則明顯走資7.53億元。事實上，石油股昨繼續走強，中海油及中國石油(857)均飆逾5%，美團亦升3.6%。
預算案前尋寶 大行吼地產金融
有大行在財政預算案公布前夕尋寶。滙豐證券發報告指，考慮到樓價下跌、賣地下降及預算赤字持續擴大，下周三公布的預算案很大機會全面「撤辣」，並有助支持金融及房地產板塊，因而改善股市情緒。
該行指，雖然不認為「撤辣」後樓市會V型反彈，但或有利交投及穩定樓市情緒，緩解地產商及銀行的壓力，給予信和置業(083)、長江實業集團(1113)、中銀香港(2388)及中國建築國際(3311)「買入」評級。