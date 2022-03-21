反彈未完｜ATM外圍再飆升 港股上試二萬二

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港股屠牛後再殺熊！恒生指數上周經歷過山車一周，由一度大挫2,318點，至埋單倒升859點或4.2%，至21,412點。上周五ATM在外圍再衝高，帶挈恒指今日或上試二萬二關，直搗熊證重倉區。有內地分析認為，港股再走資風險低，可由3個板塊入手買貨。

港股美國預託證券(ADR)上周五普遍造好，當中騰訊控股(700)ADR較港升6.2%，折算重越400元大關，至404.55元；阿里巴巴(9988)亦較港飆7.7%，折算報105.93元重返「紅底」；美團(3690)折算報165.5元，較港高近8%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒生指數升603點或2.7%，報22,016點，即大市有機會收復過去兩周的跌幅。

恒指升近兩大阻力水平

在連日大漲後，恒指升近阻力水平，首先是目前20天移動平均線處21,702點。倘成功收復，下一關要數以今年高低水平計算出的黃金比率0.618反彈阻力，即22,447點。按輪證發行商數據，在一輪殺牛後，目前熊證街貨比例佔多，約56.2%，重倉區在22,000點水平，涉近3.5億份，若大市跟足外圍走高，相關熊證恐「見光死」遭強制收回。

分析料續吸資 吼3板塊

浦銀國際報告指，港股在上周三及周四的強勁反彈中，出現明顯資金回流，但淨流入額不及2月18日以來大拋售下資金流出的一半，因而認為未來走資空間有限，並仍有資金回流空間。該行建議，投資者可關注消費、通訊服務、內房，並不宜高追能源及原材料板塊。