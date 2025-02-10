反彈超預期 半數科企超買 中金：闖去年高有難度

港股蛇年開市首周大漲小回，全周埋單飆908點或4.5%，報21,133點，創約4個月高。DeepSeek概念推升科技股，恒生科技指數全周飆9%，至5,150點，亦創4個月高，距離去年高位5,451點更只有5.8%距離，不過反映其短線超賣程度的9日RSI(相對強弱指數)則已大升至80.8的嚴重超買程度，30隻科指成分股中，有半數的9日RSI均越70的超買水平。中金指，港股經歷大升後，短期有透支跡象，恒指重返去年23,000點的高位亦有難度。
30隻科指成分股中，上周錄最少一成升幅者有11隻或37%，當中聯想集團(992)累飆31.5%最佳，比亞迪電子(285)、中芯國際(981)及金蝶國際(268)亦升逾兩成。不過，9日RSI超過80的科指成分股有7隻或23%，連同RSI超過70者，合共有15隻或50%。
中金：短期有透支跡象
市場關注港股今浪反彈的上升空間還有多少。中金報告指，港股春節後的開局明顯跑贏A股，主要動力為AI概念驅動的科技股，惟反彈力度超出多數投資者預期，短期有透支跡象，部分技術指標已接近超買，同時沽空額不跌反升，反映市場對後市仍有分歧。該行指，若港股風險溢價回落至去年5月高位時的6.7%，則對應恒指為21,600點，即只有約2.2%的上升空間；若風險溢價升至去年10月的6%，則對應恒指23,000點，上升空間約8.8%。不過中金指，無論從政策力度還是預期角度，要達到當時的亢奮情緒仍有一定難度。
中信樂觀 料升勢繼續演繹
中金又指，AI產業的發展前景為後市關鍵，惟目前仍未能作出確切判斷。不過中信證券則較為樂觀，該行認為中國科技類資產正在被全球投資者重估，中美估值差距有望收斂，預期今浪升勢仍會繼續演繹，惟走勢分化不可避免，當中互聯網、通信硬件、智能車及智能駕駛估計偏低，半導體及軟件估值則偏高。