反彈超預期 半數科企超買 中金：闖去年高有難度

港股蛇年開市首周大漲小回，全周埋單飆908點或4.5%，報21,133點，創約4個月高。DeepSeek概念推升科技股，恒生科技指數全周飆9%，至5,150點，亦創4個月高，距離去年高位5,451點更只有5.8%距離，不過反映其短線超賣程度的9日RSI(相對強弱指數)則已大升至80.8的嚴重超買程度，30隻科指成分股中，有半數的9日RSI均越70的超買水平。中金指，港股經歷大升後，短期有透支跡象，恒指重返去年23,000點的高位亦有難度。

30隻科指成分股中，上周錄最少一成升幅者有11隻或37%，當中聯想集團(992)累飆31.5%最佳，比亞迪電子(285)、中芯國際(981)及金蝶國際(268)亦升逾兩成。不過，9日RSI超過80的科指成分股有7隻或23%，連同RSI超過70者，合共有15隻或50%。