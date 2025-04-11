反彈跑輸亞洲 港股三連升 本周仍挫9% 國指遭降級

亞洲經歷「黑色星期一」後，昨借特朗普暫緩中國以外各國關稅90日的消息，掀起集體大反彈。當中日股大漲9.1%，收復周一失地之餘，本周倒升2.5%，另外台股亦大彈9.3%，新加坡亦漲逾半成。不過，在中美繼續以關稅駁火下，恒生指數升幅跑輸，昨彈2.1%，上證綜合指數則漲1.2%。花旗指，因應美國暫緩關稅及中國對美國關稅的報復，上調美股評級，同時將國企股指數評級下調。

恒指昨一度大升947點，收市升幅收窄至417點或2.1%，報20,681點，連升3日累漲853點或4.3%，本周則仍挫9.5%或2,168點。恒生科技指數昨報4,813點，升124點或2.7%；國企股指數報7,668點，升132點或1.8%。主板成交額3,955億元。