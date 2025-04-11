反彈跑輸亞洲 港股三連升 本周仍挫9% 國指遭降級

亞洲經歷「黑色星期一」後，昨借特朗普暫緩中國以外各國關稅90日的消息，掀起集體大反彈。當中日股大漲9.1%，收復周一失地之餘，本周倒升2.5%，另外台股亦大彈9.3%，新加坡亦漲逾半成。不過，在中美繼續以關稅駁火下，恒生指數升幅跑輸，昨彈2.1%，上證綜合指數則漲1.2%。花旗指，因應美國暫緩關稅及中國對美國關稅的報復，上調美股評級，同時將國企股指數評級下調。
恒指昨一度大升947點，收市升幅收窄至417點或2.1%，報20,681點，連升3日累漲853點或4.3%，本周則仍挫9.5%或2,168點。恒生科技指數昨報4,813點，升124點或2.7%；國企股指數報7,668點，升132點或1.8%。主板成交額3,955億元。
除日股外，昨反彈6.6%的韓國股市，本周跌幅亦已收窄至0.8%；至於台股雖然昨錄大反彈，惟本周仍累挫10.7%，傷勢較港股更甚。
花旗上調美股歐股評級 籲增持
在美國宣布暫緩關稅後，花旗將美國及歐洲股票的評級上調至「增持」，相反國指評級則降至「中性」。花旗指，美股納指有超賣反彈條件，而歐洲則受惠美國改變關稅政策；又指特朗普最新行動減低了短期經濟衰退的機會率，為投資組合提供了重新承擔風險的理由。至於降級國指的原因，則主要反映中國的反制措施。
另外，高盛昨預料內地將會加大政策寬鬆力度，包括今年減息60點子，較早前預測的40點子高，但卻未必能完全抵銷關稅的負面影響。該行將內地今明兩年經濟增長預測下調至4%及3.5%，早前預測為4.5%及4%。
北水速食胡 兩ETF走資229億
至於周三大手撈底的北水，昨極速獲利。滬深港股通昨合共淨沽出40.33億元，當中盈富基金(2800)巨額走資151.8億元，恒生中國企業ETF(2828)亦淨近77.5億元，兩ETF已共走資229億元。