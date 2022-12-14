取消安心｜尋寶吼港鐵 放寬防疫望通關 餐飲零售急升

政府宣布今起取消掃描「安心出行」及「黃碼」，加上傳中港最快下月上旬通關，帶動市場氣氛，資金炒股不炒市，餐飲、零售及酒店等相關股份齊造好。恒生指數全日僅升132點或0.7%，收報19,596點。主板成交約1,241億元，按日縮21.8%。
取消掃「安心」，本地股即呈強勢，九龍倉置業(1997)、新鴻基地產(016)及太古(019)分別升7.1%、5.4%及5.3%，收報45.35元、106.3元及67.4元，均創52周高。零售及餐飲股抽高，藍籌股周大福珠寶(1929)升3.1%，莎莎國際(178)及六福集團(590)分別飆14.2%及5.2%，亦創52周高。譚仔國際(2217)及太興集團(6811)爆升14.6%及11.6%，大家樂(341)、大快活(052)及叙福樓(1978)升幅介乎7.6%至9.3%。
朗廷見52周高 大酒店飆近一成
航空及酒店股方面，國泰航空(293)漲3.2%，報8.76元，東方航空(670)及南方航空(1055)一度突破52周高位，惟前者收市無升跌，後者倒跌0.4%。朗廷(1270)曾高見1.05元，收市飆逾12%，報1.02元見52周高；大酒店(045)亦升近一成。
投資者短期尋寶，香港股票分析師協會理事彭偉新建議可吼港鐵(066)，料受惠旅客、乘客量復甦，而商場人流有望提升，以及憧憬加租，港鐵昨收報39.7元，升2.7%。另建議叙福樓，認為較快餐股更受惠，但不推介內地餐飲股如九毛九(9922)及海底撈(6862)，因兩者已累升不少，今季暫累升46.5%及38%。
瑞信指港府新措施有助帶動旅遊需求，與內地再通關憧憬短期將利好國泰，雖然宏觀經濟疲軟和收益率正常化可能對中期復甦構成風險，但考慮現估值相當預測2024年市帳率僅0.9倍，估值不算高。