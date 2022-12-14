取消安心｜尋寶吼港鐵 放寬防疫望通關 餐飲零售急升

政府宣布今起取消掃描「安心出行」及「黃碼」，加上傳中港最快下月上旬通關，帶動市場氣氛，資金炒股不炒市，餐飲、零售及酒店等相關股份齊造好。恒生指數全日僅升132點或0.7%，收報19,596點。主板成交約1,241億元，按日縮21.8%。

取消掃「安心」，本地股即呈強勢，九龍倉置業(1997)、新鴻基地產(016)及太古(019)分別升7.1%、5.4%及5.3%，收報45.35元、106.3元及67.4元，均創52周高。零售及餐飲股抽高，藍籌股周大福珠寶(1929)升3.1%，莎莎國際(178)及六福集團(590)分別飆14.2%及5.2%，亦創52周高。譚仔國際(2217)及太興集團(6811)爆升14.6%及11.6%，大家樂(341)、大快活(052)及叙福樓(1978)升幅介乎7.6%至9.3%。

