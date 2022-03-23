取消紅股即瀉14% 煤氣遭大行集體唱淡

中華煤氣(003)周一放榜公布取消紅股後，昨日股價一度低見9.85元，一度大挫15.2%，收市仍瀉14.1%或1.64元，報9.98元，失守10元大關，創約一年半低，並為表現最差藍籌，成交額25.1億元，為第七大活躍港股。

花旗料未來3年不復派紅股

多間大行昨將煤氣評級及目標價下調，大和指其業績遠遜預期，取消紅股亦令人意外，將評級由「跑贏大市」急降至「沽售」，目標價由13.5元，降至9.8元。瑞信指，集團業績受內地溢利明顯下跌拖累，目標價由9.9元，降至9.1元，維持「跑輸大市」評級。花旗指煤氣業績遜色，而且預測市盈率(PE)及市帳率(PB)分別為30.9倍及3.2倍，估值不合理，並估計2022至2024年度都不會派發紅股，重申「沽售」評級，目標價由12元，大降至10.8元。摩根大通亦對取消派紅股感意外，並指純利表現亦較預期差，將評級由「中性」降至「減持」，目標價由10.5元，降至8.5元。

港股彈667點 見逾兩周高

大市方面，恒生指數在回吐兩日後昨升667點或3.2%，報21,889點，創逾兩周高，恒生科技指數報4,653點，走高237點或5.4%。主板成交額1,403億元。阿里巴巴(9988)狂飆11.2%成表現最好藍籌，並推升恒指174點，美團(3690)及騰訊控股(700)亦走高，前者升6.3%；後者揚4.2%。