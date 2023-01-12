受惠通關｜憧憬最壞時候已過 內險接力 國壽率先破位

恒生指數昨最高漲355點，尾市升幅收窄，並一度倒跌4點，收市報21,436點，升104點或0.5%；國企股指數報7,310點，走高47點或0.7%，與恒指均創逾半年高；恒生科技指數報4,547點，跌11點或0.3%，創約4個月高。本月計，恒指累升8.4%，國指及科指跑贏分別累升9%及10.2%。

港股升抵二萬一水平後動力稍減，惟部分中資股持續走強，尤以內險股為佳，中國人壽(2628)昨破位創逾1年半高，其他同業如中國平安保險(2318)亦逼近1年高。市場憧憬在內地通關後，內險最壞時候已過，外資昨亦大手流入平保A股。

平保太保太平 齊逼52周高

國壽昨一度逼近15元大關，收市報14.8元，大升3.9%，為2021年5月後高，較11月即市低位反彈近74%；平保亦逼近60元關口，昨報58.75元，升3.5%，為去年2月後高，累計由去年12月即市低位反彈近九成。至於昨彈4.2%的中國太平(966)、及飆7.6%的中國太保(2601)，與平保一樣均逼近去年2月後的近1年高位，隨時破位創52周高。

昨港股通吸資，滬深合共淨買額9.73億元；北向的滬深股通合共錄淨買額76.15億元人民幣，當中平保A股淨吸資8.92元人民幣，為最受外資捧場的A股。

摩根士丹利引述平保管理層指，內地重啟經濟為內險業創造更利好條件，相信行業最差的時間已過，業務即時起會見改善。至於內地新冠肺炎疫情會否加大行業理賠額，集團指由於產品普遍只覆蓋危疾及重症，不包括感染風險，因此相信影響不大。

騰訊阿里領升 美團逆市挫

另外，科指昨回吐，但騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)仍見動力，齊揚3.1%，分別貢獻大市58點及60點。相反美團(3690)失2.5%，推低34點。另外，海底撈(6862)為表現最差藍籌，全日跌5.8%；升幅王為中國神華(1088)及比亞迪(1211)，兩者齊齊飆4.7%。