受累關稅戰 瑞銀評中性 港股遭降級

港股遭降級！中美關稅戰令大行對區內股票市場的看法出現逆轉，外電昨報告指，瑞銀已率先將港股評級由「增持」降至「中性」，主要考慮到香港市場會受關稅戰影響情緒；同時，該行亦放棄對印度的悲觀預期。
瑞銀認為，香港市場對貿易依賴度高，加上指數涉及一定美國收入，或會影響投資者情緒，因此將港股降級。事實上，因應中國就美國關稅作出反制，本月初花旗亦將國企股指數評級降至「中性」；而大新在本月初關稅戰初期，已將港股評級降至「中性」，同時將美股及亞洲股市轉至看淡。
富瑞料美股見頂 大行吼印度
不過，瑞銀則對南亞市場樂觀，而該行自2022年後一直看淡印度，最新亦將評級上調至「中性」，主要由於印度經濟主力在本地需求，防禦性高，且可受惠原油價格下跌。不過外電指，瑞銀目前仍未大舉增持印度市場，由於當地基本因素仍然低迷，並指從風險回報而言，中國市場仍較印度有吸引力。
另外，富瑞全球股票策略主管Christopher Wood指，美國資產「已觸及歷史高位」，除了美股見頂，美元及美債亦有機會進一步調整，投資者應平衡投資，考慮增持中國、印度及歐洲資產。
恒指挫162點 京東美團再大瀉
港股方面，恒生指數昨收報21,909點，全日失162點或0.7%，持續受制在20天線(昨處21,945點)，主板成交額按日少兩成，至2,048億元。北水周三大舉走資後，昨淨吸資33.9億元。
內地外賣市場烽煙四起，兩大對壘陣營京東集團(9618)及美團(3690)未跌夠，昨分別挫6.2%及5.2%，為表現最差的兩大藍籌。繼摩根大通唱淡後，摩根士丹利亦指，京東股價於未來30日有八成機會下挫，主要由於外賣業務的投資增加，並會拖累全年盈利指引，有很大下行風險。該行給予京東「與大市同步」評級，美股目標價41美元。