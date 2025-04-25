受累關稅戰 瑞銀評中性 港股遭降級

港股遭降級！中美關稅戰令大行對區內股票市場的看法出現逆轉，外電昨報告指，瑞銀已率先將港股評級由「增持」降至「中性」，主要考慮到香港市場會受關稅戰影響情緒；同時，該行亦放棄對印度的悲觀預期。

瑞銀認為，香港市場對貿易依賴度高，加上指數涉及一定美國收入，或會影響投資者情緒，因此將港股降級。事實上，因應中國就美國關稅作出反制，本月初花旗亦將國企股指數評級降至「中性」；而大新在本月初關稅戰初期，已將港股評級降至「中性」，同時將美股及亞洲股市轉至看淡。