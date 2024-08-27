叙福樓半年轉蝕2650萬 收入減21% 不派中期息

集團6月底止分店數目58間，按年淨多3間。上半年特許經營品牌的餐廳數量44間，按年多5間，而特許經營品牌的收入減少約20.4%，至3.847億元。特許經營品牌仍然是集團收入的主要支柱，佔總收入約73.6%，去年同期佔73.2%。自有品牌收入則少21.8%，至1.36億元。

集團指，上半年全球經濟仍然不穩，可能需要一段時間才能穩定，加上與美元掛鈎的港元相對其他貨幣如人民幣及日圓高企，因此周邊地區的消費價格較香港更為吸引，加上本地消費能力持續疲弱。集團又指，正積極發展新品牌，擴大餐廳版圖，上半年進一步加速確定各個品牌新店的戰略位置，未來將持續引進世界各地具競爭力的品牌，為顧客提供更多元化的餐飲選擇。

與業主協商減租 關閉表現未達預期門店

此外，集團已採取多項策略性措施以擴大收入來源並減少支出，包括但不限於與物業業主協商降低租金、與供應商達成更有利的條款，以及推行各種促銷活動。同時又會有效管理運營資金，確保保持充足的流動資金。集團亦對門店的表現進行評估，並關閉那些表現未達預期的門店，以確保未來的穩定增長。