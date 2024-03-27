叙福樓去年多賺13%全年派21.31港仙　第二季將開新餐廳「挽肉と米」

叙福樓（1978）公布截至去年底止全年業績，期內集團盈利8,807萬元，按年多賺13.3%，每股盈利0.1101元；宣告派末期息每股4.06仙，連同已派發中期股息4.75港仙及特別股息12.5港仙，全年合共派息21.31港仙，總派息率約為194%。集團又指，第二季將開新餐廳「挽肉と米」。

叙福樓指，期內收入12.77億元，按年升20.1%；特許經營品牌的收入按年升18.2%至9.28億元，該業務仍是集團收入的主要支柱，佔集團去年度的總收入約72.7%；自有品牌的收入按年增25.1%至3.41億元。

撇除重大雜項項目，即政府補助、租賃修訂產生之淨收益及就物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產計提的減值撥備後，去年度核心除稅前溢利約為1.16億元，按年增長約141%。

公司表示，收入上升乃主要由於2022年1月初至同年4月尾嚴格的社交距離措施，大幅影響2022年度表現，同時餐廳數目增加提升總收入。特許經營品牌的餐廳數量由2022年的37間增加至2023年的41間，以及集團經營的餐廳數目由2022年底的53間增加至2023年底的57間。

截至去年12月底止，叙福樓以自有品牌（即「牛涮鍋」、「和平飯店」、 「永華日常」、「煲仔王」及「好呷台灣火鍋」）經營16間餐廳，及以特許經營品牌 （「牛角」、「牛角次男坊」、「溫野菜」及「The Matcha Tokyo」）經營41間餐廳。